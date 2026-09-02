«Μάχη» στη Βουλή για την Έλενα Ακρίτα: Στις 12:30 η κρίσιμη ψηφοφορία – Σφοδρή σύγκρουση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

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Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Βουλή με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε΄ αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 12:30, στην κρίση της Ολομέλειας, με φανερή και ονομαστική ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα, ενώ η Έλενα Ακρίτα έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο πρόσωπο της υποψήφιας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Κανονισμός της Βουλής, τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ο ρόλος της Ολομέλειας στην εκλογή των αντιπροέδρων, αλλά και οι πολιτικές θέσεις και η δημόσια παρουσία της Έλενας Ακρίτα.

Γιαννούλης: «Πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο κ. Γιαννούλης χαρακτήρισε την κυβερνητική πλειοψηφία «αξιοθρήνητη», υποστηρίζοντας ότι «μπροστά στο πολιτικό κόστος δεν υπολογίζει τίποτα».

Ζήτησε, μάλιστα, να προηγηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από την ψηφοφορία, αν και μια τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

«Πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία θεωρώ δεοντολογική, ηθική και πολιτική υποχρέωση εφόσον για ανεξήγητο λόγο, και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων», ανέφερε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε παράλληλα τις αιτιολογίες της Νέας Δημοκρατίας για την απόρριψη της υποψηφιότητας «έωλες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές», υποστηρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη στάση ανατρέπεται ο κανόνας που επιτρέπει στα κόμματα να προτείνουν υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακρά κοινοβουλευτική παράδοση της χώρας, σημειώνοντας ότι από το 1843, όταν θεσπίστηκαν Σύνταγμα και κανόνες, αποτελεί ηθική και δεοντολογική υποχρέωση της πλειοψηφίας να σέβεται τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

«Η κυβέρνηση έχει πετύχει να ευτελίσει την κοινοβουλευτική δράση», είπε, καλώντας παράλληλα την κυβερνητική πλειοψηφία να «σωθούν τα προσχήματα» ακόμη και την τελευταία στιγμή.

«Η Έλενα Ακρίτα δεν θα προσαρμόσει τη διαδρομή της»

Ο Χρήστος Γιαννούλης υπερασπίστηκε την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, αναφερόμενος στη δημοσιογραφική και δημόσια διαδρομή της.

Όπως υποστήριξε, διαθέτει μακρά παρουσία στον δημόσιο λόγο, με χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη δικαιοσύνη, την ευαισθησία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση του δικαίου.

Κατηγόρησε, επίσης, τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια θεσμική κοινοβουλευτική διαδικασία σε διαδικασία κομματικής τιμωρίας.

«Επιλέγετε, για να αναδειχθεί κάποιος στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, να πρέπει να συμπληρώσει πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων», ανέφερε.

Και πρόσθεσε ότι «η Έλενα Ακρίτα δεν πρόκειται να προσαρμόσει τη διαδρομή και τις απόψεις της στις απαιτήσεις της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει προηγούμενο η εκλογή αντιπροέδρου να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικής τιμωρίας επειδή ένα πρόσωπο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την αναφορά της ΝΔ στις «άνω και κάτω πλατείες», υποστηρίζοντας ότι είναι επικίνδυνη η προσπάθεια ταύτισης της Αριστεράς με την Ακροδεξιά.

«Την ώρα που στη ζώσα επικαιρότητα αναβιώνει ο κίνδυνος της ακροδεξιάς, εσείς προσπαθείτε να ταυτίσετε την Αριστερά με την ακροδεξιά που φιλοξενείται στους κόλπους σας;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, ζήτησε από τη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό επιχείρημα για την απόφασή της να μην ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα.

«Πέστε μου ένα πειστικό επιχείρημα, ουσιαστικό, πέρα από τον φθόνο», είπε, καταγγέλλοντας την αντίληψη ότι «ο εχθρός μας πρέπει να τιμωρείται όταν διαφωνεί με τις απόψεις μας».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την εξέλιξη υποβάθμιση μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας που θα μπορούσε να έχει στοιχεία συναίνεσης, θεσμικότητας και γενναιότητας.

«Με ξεπερνά το θράσος με το οποίο μία κοινοβουλευτική διαδικασία που είχε στοιχεία συναίνεσης, ηθικής, γενναιότητας και ειλικρίνειας, μετατρέπεται σε φαρσοκωμωδία», σημείωσε.

Μηταράκης: «Διαφωνούμε με το πρόσωπο»

Στη σφοδρή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής: τα κόμματα έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων, όμως η τελική απόφαση ανήκει στην Ολομέλεια.

«Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα, κατά σειρά, να προτείνουν υποψηφίους, για τις θέσεις αντιπροέδρων, και μετά η ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, έχουν υπάρξει και κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο περιπτώσεις στις οποίες κόμματα δεν κατάφεραν να εκλέξουν τους υποψηφίους τους.

«Οι βουλευτές της ΝΔ δεν προτιθέμεθα να υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο», δήλωσε.

Ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι η Έλενα Ακρίτα «εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας» και ότι έχει κατά καιρούς προβεί σε «επιθετικές, τοξικές προσωπικές συμπεριφορές» που, κατά την άποψή του, δεν συνάδουν με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα και να αποφασίσει η Ολομέλεια ή να επιλέξει άλλο πρόσωπο.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε στηρίξει στο παρελθόν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπροέδρους, μεταξύ άλλων την Όλγα Γεροβασίλη και τον Πάρι Κουκουλόπουλο, καθώς και υποψήφιο που είχε προτείνει το ΚΚΕ.

Η επίθεση Μηταράκη στο ΠΑΣΟΚ

Ο Νότης Μηταράκης στράφηκε, όμως, και κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα Ακρίτα.

«Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορώ να πω ότι μας εκπλήσσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ενοχλείται από τη συμπεριφορά της Έλενας Ακρίτα, ενώ στο παρελθόν είχε ενοχληθεί από τη στάση του Γιάννη Στουρνάρα.

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σαφή πολιτική επιλογή: κυνηγάει τα αδέσποτα της αριστεράς και αφήνει το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάντζος: «Εκτός από τις προτιμήσεις υπάρχουν και οι αρχές»

Στην επίθεση του Νότη Μηταράκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, υπερασπιζόμενος τη στάση του κόμματός του.

«Ευτυχώς για εμάς, εκτός από τις προτιμήσεις, τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες στην πολιτική, υπάρχουν και οι αρχές. Και όταν κανείς ακολουθεί τις αρχές του, είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλής και βρίσκει τον ασφαλή δρόμο», ανέφερε.

Ο κ. Μάντζος υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στο παρελθόν ακολουθήσει τη δική του στάση στις αντίστοιχες διαδικασίες και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνεται υπόδειξη στα κόμματα για το πώς θα ψηφίσουν.

Καραθανασόπουλος: Το ΚΚΕ θα ψηφίσει την Ακρίτα

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα ανακοίνωσε το ΚΚΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, εξήγησε ότι η στάση του ΚΚΕ αποτελεί πάγια πρακτική.

«Το ΚΚΕ καταψηφίζει κάθε πρόταση για τον πρόεδρο της Βουλής, από όποιο κόμμα και ανεξαρτήτως του προσώπου, γιατί είναι πολιτειακό αξίωμα και είναι πολιτικός ο ρόλος του.

Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους, εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις, που προτείνουν τα κόμματα, γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός, για να μπορεί να λειτουργεί η Βουλή.

Η ευθύνη επιλογής των προσώπων ανήκει στα κόμματα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, εμείς ως ΚΚΕ θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για την θέση του Ε΄ αντιπροέδρου της Βουλής, για την κ. Ακρίτα», δήλωσε.

Πλεύση Ελευθερίας: «Η ΝΔ δεν θέλει γυναίκες που μιλούν κατά του σεξισμού»

Στο πλευρό της Έλενας Ακρίτα τάχθηκε και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η στάση της δεν συνάδει με το συναινετικό και θεσμικό προφίλ που επιχειρεί να παρουσιάσει.

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε γιατί η παράταξή του δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα της κ. Έλενας Ακρίτας, για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Μας προκαλεί εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να εμφανίζεται ως συναινετική σε αυτή τη Βουλή και ως θεσμική, αλλά όταν χρειάζεται να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, μπλοκάρει τέτοιες υποψηφιότητες, με έναν τρόπο συγκρουσιακό και αρνητικό που δεν έχει καμία σχέση με το υποτιθέμενο συναινετικό προφίλ που θέλει να παρουσιάσει», ανέφερε.

Ο κ. Καζαμίας έθεσε και ζήτημα εκπροσώπησης των γυναικών στο προεδρείο της Βουλής, αναφέροντας ότι τρεις γυναίκες μέλη της κυβέρνησης, η Νίκη Κεραμέως, η Άννα Ευθυμίου και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρέθηκαν στην Ολομέλεια, αλλά, όπως είπε, δεν θέλησαν να απαντήσουν για το ενδεχόμενο ένα προεδρείο της Βουλής να αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες.

Μίλησε για ζήτημα «συμπεριληπτικότητας, θεσμικής εκπροσώπησης, θέμα ισότητας» και χαρακτήρισε «πάρα πολύ αναχρονιστικό, πατριαρχικό και φαλλοκρατικό» το να υποστηρίζονται μόνο υποψηφιότητες ανδρών στο προεδρείο.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η «τοξικότητα» υπάρχει και στον λόγο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά «υπάρχει η τάση να βαπτίζεται τοξικό οτιδήποτε την ενοχλεί».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε προηγούμενη παρέμβαση της Έλενας Ακρίτα για σεξιστικές δηλώσεις που είχαν γίνει από το βήμα της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι η στάση της αυτή είχε ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία.

Κατέληξε, δε, υποστηρίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει γυναίκες που μιλούν κατά του σεξισμού, κατά της πατριαρχίας και οι οποίες απευθύνονται στους άνδρες σαν να είναι ίσοι».

Αλ. Αυλωνίτης: «Φυσικά και είμαι με την Έλενα Ακρίτα»

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα ανακοίνωσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Σε δήλωσή του επιτέθηκε στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί την Έλενα Ακρίτα για «τοξικότητα».

«Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα κυβέρνηση κατηγορεί την Ακρίτα για τοξικότητα. Το καθεστώς της “Ομάδας Αλήθειας”, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, των Τεμπών, των πλαστών πτυχίων και των “θολών” προσόντων, της ποδηγέτησης θεσμών και της καταρράκωσης αξιών, κατηγορεί άλλους για τοξικότητα. Και δεν ντρέπονται καθόλου!», ανέφερε.

Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

«Φυσικά και είμαι με την Έλενα Ακρίτα».

Στο επίκεντρο ο Κανονισμός της Βουλής

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, βασικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε το θεσμικό ζήτημα της διαδικασίας εκλογής των αντιπροέδρων.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι ο Κανονισμός αναγνωρίζει στα κόμματα το δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους, χωρίς όμως να δεσμεύει την Ολομέλεια να τους εκλέξει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η άρνηση της πλειοψηφίας να στηρίξει την πρόταση του κόμματος υπονομεύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας και δημιουργεί ένα προβληματικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο.

Η Νέα Δημοκρατία επικαλείται προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες προτάσεις κομμάτων δεν συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες ψήφους, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά διαφορετική πολιτική και θεσμική διάσταση.