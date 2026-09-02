Κλιμακώνεται η κόντρα Σαμαρά με τη ΝΔ: Το νέο «επεισόδιο» με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και η αντίδραση της κυβέρνησης

Νέα εστία έντασης στις ήδη δύσκολες σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία δημιουργούν οι τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, με την υπόθεση του ΕΟΠΥΥ να έρχεται να προστεθεί στις αιχμηρές δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ιδεολογική κατεύθυνση της κυβερνητικής παράταξης.

Η πλευρά Σαμαρά επιχειρεί να θέσει ένα ευρύτερο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αναφορές της και έχει υιοθετήσει στοιχεία μιας διαφορετικής πολιτικής ταυτότητας.

Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση για τη σημερινή φυσιογνωμία του κόμματος, κάνοντας λόγο για μια ΝΔ που παραπέμπει σε «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ» και «ολίγον παλιό ΛΑΟΣ». Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και στελεχών της ΝΔ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Η παρέμβαση για την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

Η παρέμβαση Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ έδωσε νέα διάσταση στη σύγκρουση. Ο πρώην πρωθυπουργός αξιοποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό για να καταγγείλει την παρουσία της λεγόμενης «woke ατζέντας» στη δημόσια διοίκηση, συνδέοντάς την ευθέως με την πολιτική φυσιογνωμία της σημερινής Νέας Δημοκρατίας.

Η υπόθεση του ΕΟΠΥΥ εξελίχθηκε γρήγορα, καθώς ο Οργανισμός έσπευσε να διευκρινίσει ότι το επίμαχο πεδίο είχε ενταχθεί από την ανάδοχο εταιρεία και ότι το συγκεκριμένο στοιχείο τροποποιήθηκε. Για την πλευρά Σαμαρά, όμως, το πολιτικό ζήτημα είχε ήδη τεθεί.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας αντιπαράθεσης.

Γιατί ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποτελεί την αφορμή, όμως η συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει ο πρώην πρωθυπουργός είναι πολύ ευρύτερη. Αφορά στο ερώτημα ποια είναι σήμερα η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και κατά πόσο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει την παραδοσιακή κεντροδεξιά ή μια νέα πολιτική σύνθεση που έχει απομακρυνθεί από τις παλαιότερες «γραμμές».

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και οι αναφορές του Νίκου Τσιούτσια για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Η πλευρά Σαμαρά εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ταυτόχρονα επιμένει ότι δεν έχει κλείσει την πόρτα προς την παράταξη.

Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται ωστόσο να ασκεί ολοένα και εντονότερη κριτική στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις του μοιάζουν να απευθύνονται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο στα δεξιά της κυβέρνησης.

Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, καλείται να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί αυτή τη διαρκώς αναζωπυρούμενη αντιπαράθεση. Μια επιλογή είναι να μην δοθεί μεγαλύτερη έκταση στις παρεμβάσεις Σαμαρά. Η άλλη είναι η ευθεία πολιτική σύγκρουση, σε μια προσπάθεια συσπείρωσης των ψηφοφόρων της ΝΔ στον «δρόμο» προς τις εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του ΕΟΠΥΥ δείχνει ότι η σύγκρουση έχει πλέον αποκτήσει δική της δυναμική. Από τις διαφωνίες στην εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με την κυβέρνηση, η αντιπαράθεση περνά σε ζητήματα κοινωνικής και ιδεολογικής ταυτότητας.

Η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για το θέμα με τον ΕΟΠΥΥ

Νέα απάντηση για το θέμα που δημιουργήθηκε από τις επιλογές προσδιορισμού φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς, η οποία έχει ήδη διορθωθεί, έδωσε το πρωί της Τετάρτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.

Όπως ξεκαθαρίζει ο υπουργός Υγείας «κανένα μάθημα δεν μου έκανε κανένας, δεν υπηρέτησα ποτέ και δεν υπηρετώ την woke ατζέντα, ο δε γάμος των ομοφυλόφιλων δεν είναι μέρος της όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές».

Στην ανάρτησή του σημειώνει, επίσης, ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πχ ο σημερινός παγκόσμιος ηγέτης κατά της woke ατζέντας, έχει Υπουργό των Οικονομικών του άνδρα παντρεμένο με άνδρα που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η woke ατζέντα είναι πολλά πράγματα, αλλά ο γάμος δεν είναι μέσα σε αυτά».

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ του κ. Γιάννη Φιλιππάκη και του ομίλου @DimokratiaGr πολεμά σκληρά την Κυβέρνηση και τον @kmitsotakis προσωπικά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό μέσα σε μια Δημοκρατία. Άλλωστε και στο παρελθόν το ίδιο σκληρά ή και σκληρότερα, ο ίδιος όμιλος πολεμούσε τον… pic.twitter.com/OyhdIC6SLJ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2026

Μαρινάκης για Σαμαρά: «Θλίβομαι για την ανάρτησή του – Τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA, κράτησε αποστάσεις από την κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Ερωτηθείς εάν υπάρχει «μέτωπο» με τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Από τη δική μας την πλευρά όχι. Και δεν θέλουμε ποτέ να μπούμε σε μια διαδικασία ενός τέτοιου είδους μετώπου ή μιας τέτοιας αντιπαράθεσης». «Πρώτον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μια επιλογή πλειοψηφική για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός της χώρας», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν αναιρούμε όσα πιστεύουμε για την πρωθυπουργία του σε δύσκολα χρόνια. Δυστυχώς όμως, πολλά πράγματα που λένε συνεργάτες του και κάποιες φορές και ο ίδιος, αναιρούν ή υποτιμούν τη δική του προσφορά», τόνισε.

Σχετικά με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του για όσα ειπώθηκαν. «Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ, ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη ΝΔ, έχω υπάρξει ενεργό μέλος της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά», είπε.

«Μιλάμε για μία ανάρτηση στη συνέχεια εντός δημοσιεύματος που λέει ότι μία εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλο», ανέφερε ακόμη και πρόσθεσε: «τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει».