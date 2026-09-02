Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση Μαρουσάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών δίνουν τη θέση τους σε ένα πιο άστατο μοτίβο, με βροχές, όμβρους και κατά τόπους καταιγίδες. Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια ο υδράργυρος θα κινηθεί χαμηλότερα, πριν η ζέστη επιστρέψει εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Σήμερα Τετάρτη: Ζέστη, αλλά και τα πρώτα σημάδια αλλαγής

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρικη Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη: Η ημέρα της ουσιαστικής αλλαγής

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στην δυτική και τη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Παρασκευή: Συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.