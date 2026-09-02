Κρήτη: Νέα ηλεκτρονική απάτη με λεία 500.000 ευρώ – Πώς άδειασαν τους λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων

Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με θύματα υπαλλήλους συγκεκριμένου δήμου της Κρήτης, και λεία περίπου 500.000 ευρώ αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής υπόθεσης παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ.

Δημοτικοί υπάλληλοι είδαν τα χρήματά τους να κάνουν «φτερά»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων, μέσω ιστοτόπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Η προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης

Στην πρώτη περίπτωση τραπεζικής απάτης, με λεία 152.000 ευρώ, οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ροών. Μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι έρευνες για τη νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν, εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο.