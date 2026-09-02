Κρήτη: Αγωνία για 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Ένα 2χρονο αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τετάρτης (2/9) όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγωνία για 2χρονο αγοράκι στην Κρήτη, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι σπιτιού στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων του.
  • Το 2χρονο αγοράκι μεταφέρεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ώρες αγωνίας για ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, το πρωί της Τετάρτης (2/9) στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι της οικίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Αρχικά, το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και την επιβεβλημένη μεταφορά του παιδιού στο ΠΑΓΝΗ. Αυτή την ώρα, το 2χρονο παιδί μεταφέρεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του παιδιού από το μπαλκόνι.

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