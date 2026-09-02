Κρήτη: Αγωνία για 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Ώρες αγωνίας για ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, το πρωί της Τετάρτης (2/9) στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι της οικίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Αρχικά, το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και την επιβεβλημένη μεταφορά του παιδιού στο ΠΑΓΝΗ. Αυτή την ώρα, το 2χρονο παιδί μεταφέρεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του παιδιού από το μπαλκόνι.