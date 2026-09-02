Πατέρας για πρώτη φορά στα 50 του έγινε ο γιος του «θρυλικού» Τζον Λένον – Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο Αουρέλιους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο γιος του θρυλικού Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, ο οποίος είναι επίσης μουσικός, ανακοίνωσε μαζί με την επί χρόνια σύντροφό του, τη 39χρονη μουσικό και μοντέλο Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, τη γέννηση του γιου τους, Αουρέλιους. Η είδηση έγινε γνωστή, μέσα από αναρτήσεις που έκανε το ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σον Όνο Λένον μοιράστηκε με τους ακολούθους του τις πρώτες φωτογραφίες της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το όνομα που επέλεξαν για το παιδί τους.

«Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon)

Μαζί από το 2007

Ο Σον Όνο Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ είναι ζευγάρι από το 2007.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2005, στο μουσικό φεστιβάλ Coachella, και έκτοτε η σχέση τους εξελίχθηκε παράλληλα με την κοινή τους ενασχόληση με τη μουσική.

Το ζευγάρι έχει συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και το συγκρότημα The Ghost of a Saber Tooth Tiger, το οποίο δημιούργησαν μαζί και μέσα από το οποίο συνέχισαν την κοινή τους καλλιτεχνική πορεία.

Η μουσική κληρονομιά του Τζον Λένον

Ο Σον Όνο Λένον έχει ακολουθήσει τη δική του μουσική διαδρομή, έχοντας ωστόσο από πολύ νωρίς συνδεθεί με την τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά του πατέρα του.

Ο Τζον Λένον, συνιδρυτής των Beatles, παραμένει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ο Σον είναι το μοναδικό παιδί του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο και γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1975, την ημέρα των 35ων γενεθλίων του πατέρα του.

Ο Σον έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, ενώ έχει συνεργαστεί με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο, σε πέντε άλμπουμ.

Παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα The Claypool Lennon Delirium, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Λες Κλέιπουλ.

Η συνεργασία με τη Λάνα Ντελ Ρέι

Ο Σον Όνο Λένον έχει δραστηριοποιηθεί και ως παραγωγός, συμμετέχοντας στη δημιουργία δισκογραφικών έργων άλλων καλλιτεχνών.

Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες του βρίσκεται το άλμπουμ «Lust for Life» της Λάνα Ντελ Ρέι, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.

Ο Σον συμμετείχε στην παραγωγή του άλμπουμ, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τη Λάνα Ντελ Ρέι στο τραγούδι «Tomorrow Never Came», ένα ντουέτο που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά.