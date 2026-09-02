Τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε τις τιμές ανά πάροχο

Ανακοινώθηκαν από τους παρόχους οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου 2026.

Αναλυτικά:

ΔΕΗ:

Πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν: Η χρέωση για κατανάλωση ρεύματος έως 200 kWh ανέρχεται στα 14,913 λεπτά/kWh για τον τρέχοντα μήνα από 13,84 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως σχεδόν 7,7%.

Η χρέωση για κατανάλωση ρεύματος έως 200 kWh ανέρχεται στα 14,913 λεπτά/kWh για τον τρέχοντα μήνα από 13,84 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως σχεδόν myΔΕΗ : Με την έκπτωση για εμπρόθεσμη πληρωμή και εγγραφή η τιμή ανέρχεται στα 14,913 λεπτά. Ενώ με μία μόνο από τις δύο προϋποθέσεις ανέρχεται στα 15,638 λεπτά και χωρίς καμία στα 16,363 λεπτά/kWh.

: Με την έκπτωση για εμπρόθεσμη πληρωμή και εγγραφή η τιμή ανέρχεται στα 14,913 λεπτά. Ενώ με μία μόνο από τις δύο προϋποθέσεις ανέρχεται στα 15,638 λεπτά και χωρίς καμία στα 16,363 λεπτά/kWh. Για κατανάλωση ρεύματος άνω των 200 kWh: Η τιμή αρχίζει από 18,544 λεπτά/kWh, ενώ για τις ώρες μειωμένης χρέωσης στα διζωνικά τιμολόγια από 14,605 λεπτά/kWh.

Protergia:

Home Value Special: Η τιμή ρεύματος παραμένει στα 16,9 λεπτά/kWh. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση συνέπειας.

Enerwave:

Για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίας κατανάλωσης η χρέωση ρεύματος εξαξκολουθεί να είναι στα 15,9 λεπτά/kWh.

Εάν η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος είναι από 201η kWh και άνω, τότε η τιμή ανέρχεται στα 29 λεπτά/kWh για τον μήνα Σεπτέμβη. Αυτή είναι αυξημένη κατά περίπου 7% σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

ΗΡΩΝ:

Basic Home: Η χρέωση εξακολουθεί να είναι 14,76 λεπτά/kWh μαζί με την έκπτωση συνέπειας.

Volton:

Green Ειδικό: Η τιμή ρεύματος είναι στα 21,957 λεπτά/kWh τον Σεπτέμβριο από 19,979 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Υπάρχει μια αύξηση της τάξεως σχεδόν 10%, στα 21,957 λεπτά/kWh, από 19,979 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο.

Φυσικό Αέριο:

Ειδικό «Ρεύμα Οικιακό»: Η τιμή του ανέρχεται στα 21,8 λεπτά/kWh τον Σεπτέμβριο. Καταγράφεται, ωστόσο μια αύξηση σχεδόν 10% σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

NRG:

Ειδικό πράσινο τιμολόγιο: Η τιμή ανέρχεται στα 22,9 λεπτά/kWh τον Σεπτέμβριο από 20,9 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο.

ΖΕΝΙΘ:

Για τις πρώτες 100 kWh η τιμή του ρεύματος πέφτει στα 19,5 λεπτά/kWh για τον μήνα Σεπτέμβρη από 23,836 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Το διάστημα αυτό καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως σχεδόν 18% .

Το διάστημα αυτό καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως σχεδόν 18% Για κατανάλωση ρεύματος από την 101η kWh και άνω, η χρέωση είναι 29,7 λεπτά/kWh.

ΕΛΙΝ:

Το Power On! Home Green: Η τιμή ρεύματος αυξάνεται κατά σχεδόν 19% κατά τον Σεπτέμβρη καθώς ανέρχεται στα 22,536 λεπτά/kWh, από 18,89 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο.

Από τις εν λόγω ανακοινώσεις προκύπτει πως, η μέση τιμή του ρεύματος για το πράσινο τιμολόγιο Σεπτεμβρίου 2026 υπερβαίνει αρκετά τα επίπεδα των 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Επίσης επισημαίνεται πως, οι χρεώσεις ρεύματος για τον τρέχοντα μήνα κινούνται σχεδόν από 14,8 έως 29,7 λεπτά/kWh, ενώ η μέση χρέωση ανέρχεται στα 20,7 λεπτά/kWh, από 19,3 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως σχεδόν 7%.

Τα στοιχεία για τη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας

Αξίζει να σημειωθεί πως η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 21 %, ωστόσο οι πάροχοι περιόρισαν σε αρκετές περιπτώσεις τις αυξήσεις.

Επίσης επισημαίνεται πως, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ανήλθε στα 133,4 ευρώ/MWh τον Αύγουστο έναντι 109,95 ευρώ/MWh τον Ιούλιο και μάλιστα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, η ημερήσια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη σε ορισμένες περιπτώσεις τα 180 ευρώ/MWh.