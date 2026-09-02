Τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic: Μετονομάστηκε σε «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» η περιοχή νότια του Καστελλόριζου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μέχρι και στην ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της προχώρησε η Άγκυρα, καταφέρνοντας να εμφανίζεται στους χάρτες της δημοφιλούς πλατφόρμας Marine Traffic η ονομασία «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» (Fethiye-Kas National Marine Park) για την περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην ίδια θαλάσσια έκταση το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara», υπό το πρόσχημα επιστημονικών ερευνών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντί-NAVTEX.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Τουρκία με την παράνομη NAVTEX δεσμεύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου την θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου, με την πρόφαση των ερευνών στο θαλάσσιο πάρκο του Κας, το οποίο πρόσφατα οριοθέτησε η Άγκυρα παρανόμως.

Η αποστολή του «Tubitak Marmara» καταγράφηκε μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Αυτή η κίνηση αλλά αποτελεί «πρόγευση» και προειδοποιητικό σήμα της Άγκυρας για το πώς προτίθεται να αντιδράσει στην επικείμενη έναρξη των θαλάσσιων εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Η μετονομασία στο Marine Traffic

Η προσπάθεια να περάσει η ονομασία του αυθαίρετου θαλάσσιου πάρκου «Fethiye-Kas National Marine Park» στους χάρτες που χρησιμοποιεί καθημερινά η διεθνής ναυτιλία για την παρακόλουθηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί μέρος μιας μεθοδευμένης τακτικής δημιουργίας εντυπώσεων οριοθέτησης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εκτιμάται ότι η ελληνική πλευρά θα επιληφθεί του θέματος, καθώς προβάλλεται μια μονομερής τουρκική θέση σε χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.