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Τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic: Μετονομάστηκε σε «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» η περιοχή νότια του Καστελλόριζου

Η Άγκυρα προχώρησε στην ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της, εμφανίζοντας στους χάρτες του Marine Traffic την ονομασία «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» για την περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara» στην ίδια θαλάσσια έκταση, κίνηση που εκτιμάται ως προειδοποιητικό σήμα για την επικείμενη έναρξη των θαλάσσιων εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

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Διεθνή Νέα

Tubitak Marinetraffic
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέχρι και στην ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της προχώρησε η Άγκυρα, καταφέρνοντας να εμφανίζεται στους χάρτες του Marine Traffic η ονομασία «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» για την περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.
  • Παράλληλα, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην ίδια θαλάσσια έκταση το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara», προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντί-NAVTEX.
  • Η κίνηση αυτή εκτιμάται πως αποτελεί «πρόγευση» και προειδοποιητικό σήμα της Άγκυρας για την αντίδρασή της στην επικείμενη έναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μέχρι και στην ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της προχώρησε η Άγκυρα, καταφέρνοντας να εμφανίζεται στους χάρτες της δημοφιλούς πλατφόρμας Marine Traffic η ονομασία «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» (Fethiye-Kas National Marine Park) για την περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Πολεμικό Ναυτικό: Αντι-NAVTEX για τις έρευνες τουρκικού ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελλόριζου

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην ίδια θαλάσσια έκταση το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara», υπό το πρόσχημα επιστημονικών ερευνών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντί-NAVTEX.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Τουρκία με την παράνομη NAVTEX δεσμεύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου την θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου, με την πρόφαση των ερευνών στο θαλάσσιο πάρκο του Κας, το οποίο πρόσφατα οριοθέτησε η Άγκυρα παρανόμως.

Η αποστολή του «Tubitak Marmara» καταγράφηκε μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Αυτή η κίνηση αλλά αποτελεί «πρόγευση» και προειδοποιητικό σήμα της Άγκυρας για το πώς προτίθεται να αντιδράσει στην επικείμενη έναρξη των θαλάσσιων εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Η μετονομασία στο Marine Traffic

Η προσπάθεια να περάσει η ονομασία του αυθαίρετου θαλάσσιου πάρκου «Fethiye-Kas National Marine Park» στους χάρτες που χρησιμοποιεί καθημερινά η διεθνής ναυτιλία για την παρακόλουθηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί μέρος μιας μεθοδευμένης τακτικής δημιουργίας εντυπώσεων οριοθέτησης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εκτιμάται ότι η ελληνική πλευρά θα επιληφθεί του θέματος, καθώς προβάλλεται μια μονομερής τουρκική θέση σε χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.

Πηγή: marinetraffic.com

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