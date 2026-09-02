Η Μόσχα καλεί τον Γερμανό επιτετραμμένο μετά τις «αντιρωσικές» ανακοινώσεις του Βερολίνου 

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο στη Μόσχα, μια μέρα μετά αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα την Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στις αρχές Αυγούστου.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο υπηρεσιακός Γερμανός επιτετραμμένοw, Μπερντ Φίνκε, κλήθηκε στο υπουργείο μετά από αντιρωσικές ενέργειες και δηλώσεις των γερμανικών αρχών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας στο κανάλι του στο Telegram. Δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει τον διπλωμάτη να φτάνει στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το επεισόδιο με το drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Επίσης, η Γερμανία θα προτείνει την προσθήκη περισσότερων ατόμων ρωσικής υπηκοότητας στις ευρωπαϊκές λίστες κυρώσεων. Η Μόσχα αποκάλεσε ψευδείς τους ισχυρισμούς της Γερμανίας για την επίθεση στη Λειψία, μιλώντας για πρωτοφανή κλιμάκωση.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο λάθος. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτό σαφώς αντιβαίνει στα συμφέροντα του γερμανικού λαού», αντέδρασε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι αυτά τα μέτρα του Βερολίνου συνδέονται με «επικείμενες προεκλογικές εκστρατείες» στη Γερμανία.