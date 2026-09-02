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Από το καλοκαίρι… στον χειμώνα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος στα Σύβοτα – Δείτε το βίντεο

Μια οικογένεια στα Σύβοτα αποφάσισε να υποδεχτεί τον Σεπτέμβριο με χιούμορ, στολίζοντας ένα σκάφος με χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καλοκαιρινό καιρό. Αυτή η ασυνήθιστη εικόνα στα καταγάλανα νερά των Συβότων, της Πάργας και των Παξών προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, λόγω της αντίθεσης καλοκαιρινών διακοπών και εορταστικής διάθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία οικογένεια στα Σύβοτα στόλισε ένα σκάφος με χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια, υποδεχόμενη τον Σεπτέμβριο με χιούμορ.
  • Η εικόνα ήταν ασυνήθιστη για αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς το σκάφος κινείται στα καταγάλανα νερά των Συβότων με σκηνικό που παραπέμπει στον Δεκέμβριο.
  • Το βίντεο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον λόγω της αντίθεσης θάλασσας και χριστουγεννιάτικου δέντρου, δείχνοντας πως για κάποιους ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τι κι αν η θερμοκρασία παραμένει στα ύψη, ο καιρός καλοκαιρινός και κάποιοι ετοιμάζουν τώρα βαλίτσες για διακοπές. Στα Σύβοτα, μία οικογένεια αποφάσισε να υποδεχτεί τον Σεπτέμβριο με χιούμορ, μετρώντας αντίστροφα… για τα Χριστούγεννα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media επιχείρηση της περιοχής που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών, διακρίνεται ένα σκάφος στα πανέμορφα Σύβοτα να είναι στολισμένο με χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια.

Μπορεί να απομένουν ακόμη 113 ημέρες για τα Χριστούγεννα, όμως η συγκεκριμένη οικογένεια αποφάσισε να συνδυάσει τις καλοκαιρινές διακοπές με… εορταστική διάθεση, με το γεγονός να μην περνάει απαρατήρητο από τους επισκέπτες, που κάνουν τα μπάνια τους στην περιοχή.

Η εικόνα είναι μάλλον ασυνήθιστη για αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς το σκάφος κινείται στα καταγάλανα νερά των Συβότων, της Πάργας και των Παξών, ενώ πάνω του κυριαρχεί σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο στον Δεκέμβριο παρά στο τέλος του καλοκαιριού.

Το βίντεο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ακριβώς λόγω αυτής της αντίθεσης: θάλασσα, ήλιος και καλοκαιρινές διακοπές από τη μία, χριστουγεννιάτικο δέντρο και φωτάκια από την άλλη.

Όπως φαίνεται, για κάποιους ο Σεπτέμβριος δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος του καλοκαιριού, αλλά και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα.

@anchor_boats_sivota Ότι καλύτερο είδαμε σήμερα! #sivota #parga #paxoi #anchorboatssivota #rentaboatsivota ♬ original sound – Seventhu

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