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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θήβα – Επιχειρούν και 8 αεροσκάφη

Παιανία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αρχοντικό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, 12 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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Φωτιά Παιανία
Πηγή: Irafina
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν και δύο ελικόπτερα.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας, στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παιανίας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του περιστατικού και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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