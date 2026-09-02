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Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την πυρκαγιά στην Κάρυστο, στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός να απομακρυνθούν. Η εκκένωση πρέπει να γίνει μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάρυστο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

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φωτιά Κάρυστος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη φωτιά στην Κάρυστο, στην Εύβοια.
  • Συγκεκριμένα, καλούνται οι κάτοικοι δύο περιοχών να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού, προς την Κάρυστο.
  • Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά στην Κάρυστο, στην Εύβοια.

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους στην Κάρυστο – Στα 4 χλμ. το πύρινο μέτωπο, νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, καλούνται οι κάτοικοι δύο περιοχών να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού, προς την Κάρυστο.

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

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