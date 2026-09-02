Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά στην Κάρυστο, στην Εύβοια.
Συγκεκριμένα, καλούνται οι κάτοικοι δύο περιοχών να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού, προς την Κάρυστο.
«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #ΟΣΜΑΕΣ και #Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς #Κάρυστο
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026