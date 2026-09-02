Λύθηκε το μυστήριο: Γιατί οι εποχές των παγετώνων επαναλαμβάνονται κάθε 100.000 χρόνια

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η επιστημονική κοινότητα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επίμονα αινίγματα της ιστορίας του πλανήτη μας: την απρόβλεπτη αλλαγή στο «ρολόι» των παγετώνων.

Πριν από περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια, η Γη άλλαξε ξαφνικά ρυθμό, με τις περιόδους ακραίου ψύχους να αραιώνουν και να επαναλαμβάνονται κάθε 100.000 χρόνια αντί για 40.000, χωρίς κανένας να γνωρίζει το γιατί.

Μια πρωτοποριακή διεθνής ανακάλυψη

Σήμερα, μια πρωτοποριακή διεθνής έρευνα έρχεται να λύσει το μυστήριο, αποκαλύπτοντας πώς μια ανεπαίσθητη αλλαγή στην ηλιακή ακτινοβολία ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ένα ντόμινο κλιματικών ανακατατάξεων στον Ατλαντικό, καθορίζοντας τη μοίρα των πάγων μέχρι και τις μέρες μας.

Μια διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications αποκαλύπτει ότι ελάχιστες μεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία ήταν αρκετές για να μετατοπίσουν τους επικρατούντες ανέμους του Βόρειου Ατλαντικού και να αλλάξουν μόνιμα τον ρυθμό των παγετωδών κύκλων.

Η εργασία, με συγγραφείς επιστήμονες από το εργαστήριο EPOC (Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux) —υπό την αιγίδα του Bordeaux INP, του CNRS, του EPHE–PSL και του Πανεπιστημίου του Μπορντό— δίνει απάντηση σε ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα της παλαιοκλιματολογίας: γιατί πριν από περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια οι περίοδοι ακραίου ψύχους μεταβλήθηκαν, με αποτέλεσμα από εκεί που επαναλαμβάνονταν κάθε 40.000 χρόνια να επαναλαμβάνονται κάθε 100.000 χρόνια, ένας ρυθμός που εξακολουθεί να καθορίζει τη δυναμική των ηπειρωτικών πάγων μέχρι σήμερα.

Η Μεσοπλειστοκαινική Μετάβαση: ανασυνθέτοντας το κλιματικό ντόμινο του παρελθόντος

Η λεγόμενη Μεσοπλειστοκαινική Μετάβαση, η οποία διήρκεσε από 1,2 εκατομμύρια έως 650.000 χρόνια πριν από σήμερα, σηματοδότησε μια βαθιά αναδιοργάνωση του κλιματικού συστήματος της Γης.

Για δεκαετίες, τα κλιματικά μοντέλα και τα γεωλογικά αρχεία έδειχναν αυτή την αλλαγή στην περιοδικότητα, αλλά αδυνατούσαν να εξηγήσουν τον μηχανισμό που την πυροδότησε.

Η ομάδα με επικεφαλής την ερευνήτρια Maria F. Sanchez Goñi κατάφερε τώρα να ανασυνθέσει, με πρωτοφανή λεπτομέρεια, την εξέλιξη των χειμερινών βροχοπτώσεων και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στον Βόρειο Ατλαντικό κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Για να το πετύχουν αυτό, συνδύασαν την ανάλυση απολιθωμένων κόκκων γύρης που εξήχθησαν από θαλάσσια ιζήματα στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας με κλιματικές προσομοιώσεις τελευταίας τεχνολογίας και παλαιοκλιματικά δεδομένα από άλλες περιοχές του Βορείου Ημισφαιρίου.

Η μετατόπιση των δυτικών ανέμων και η ξηρασία

Η αλληλουχία που προκύπτει από αυτή την ανασύνθεση ξετυλίγεται σε τρεις σαφώς διαφοροποιημένες φάσεις.

Στο αρχικό στάδιο, οι έντονες εποχικές διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας κρατούσαν τους δυτικούς ανέμους —γνωστούς ως westerlies— σε μια σχετικά βόρεια θέση, εξασφαλίζοντας υγρούς χειμώνες στη νότια Ευρώπη και εμποδίζοντας τις μάζες των πάγων να αναπτυχθούν πέρα από ορισμένα όρια.

Ωστόσο, πριν από 930.000 έως 790.000 χρόνια, το εύρος αυτών των εποχικών διακυμάνσεων άρχισε να μειώνεται.

Ως συνέπεια, ο αεροχείμαρρος (jet stream) και οι άνεμοι που συνδέονται με αυτόν μετατοπίστηκαν νοτιότερα, απομακρύνοντας τις χειμερινές καταιγίδες από τη Μεσόγειο και προκαλώντας έντονο έλλειμμα βροχοπτώσεων, το οποίο επηρέασε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής.

Κοσμικό «ρολόι»: Πώς οι ανεπαίσθητες αλλαγές στην τροχιά της Γης «κλείδωσαν» τους πάγους

Η εκτεταμένη ξηρασία είχε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα: με τη μειωμένη συσσώρευση χιονιού στα μέσα γεωγραφικά πλάτη, οι μάζες πάγου που βρίσκονταν βορειότερα, στη Σκανδιναβία και στον βορειοανατολικό Καναδά, κατάφεραν να πυκνώσουν και να σταθεροποιηθούν, χωρίς τα επεισόδια της εποχικής τήξης (λιωσίματος) να τις διαβρώνουν.

Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτές οι συνθήκες ευνόησαν τον σχηματισμό παχύτερων και πιο επίμονων στρωμάτων πάγου, τα οποία λειτούργησαν ως δεξαμενές γλυκού νερού και μετέβαλαν την ανακλαστικότητα του πλανήτη. Ωστόσο, το πραγματικό σημείο καμπής ήρθε πριν από 790.000 χρόνια, όταν οι διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας εντάθηκαν και πάλι.

Οι δυτικοί άνεμοι επέστρεψαν τότε προς τα βόρεια, μεταφέροντας υγρές αέριες μάζες πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο και πυροδοτώντας χειμερινές χιονοπτώσεις, οι οποίες τροφοδοτούσαν σταθερά τα ήδη διαμορφωμένα μεγάλα στρώματα πάγου.

Αυτή ακριβώς η επιπλέον παροχή υγρασίας, σε συνδυασμό με τη θερμική αδράνεια των ίδιων των παγετώνων, ήταν που τελικά «κλείδωσε» τον νέο ρυθμό των 100.000 ετών για τους κύκλους επέκτασης και υποχώρησης των πάγων.

Ο ρόλος των τροχιακών παραμέτρων

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι αυτή η μετάβαση δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου κρίσιμου ορίου ή μιας ξαφνικής κατάρρευσης του συστήματος, αλλά μιας σταδιακής μετατόπισης που καθοδηγήθηκε από ανεπαίσθητες αλλαγές στην τροχιά της Γης.

Η εκκεντρότητα, η λόξωση και η μετάπτωση του άξονα τροποποίησαν την εποχική κατανομή της ηλιακής ενέργειας που έφτανε στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη του Βορείου Ημισφαιρίου, και αυτή η ρύθμιση, αν και μέτρια σε όρους ακτινοβολούμενης ισχύος, ήταν αρκετή για να ωθήσει τους ανέμους νότια ή να τους τραβήξει πίσω στον βορρά.

Οι συγγραφείς επαλήθευσαν μέσω προσομοιώσεων υψηλής ανάλυσης ότι οι δυτικοί άνεμοι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα οξεία ευαισθησία στα ελάχιστα της θερινής ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτές τις πολικές περιοχές, έτσι ώστε μικρές πτώσεις στη θερινή ακτινοβολία να είναι αρκετές για να πυροδοτήσουν μια γεωγραφική μετατόπιση των τροχιών των καταιγίδων.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα

Ωστόσο, οι συνέπειες αυτής της ατμοσφαιρικής προσαρμογής δεν περιορίστηκαν στο καθεστώς των βροχοπτώσεων. Οι μετατοπίσεις των ανέμων του Βόρειου Ατλαντικού αλλοίωσαν τόσο την επιφανειακή όσο και τη βαθιά ωκεάνια κυκλοφορία, άλλαξαν τα πρότυπα ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας και επηρέασαν τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα, ενώ παράλληλα τροποποίησαν τις διαδρομές μεταφοράς της ορυκτής σκόνης από τις αφρικανικές ερήμους, τις πεδιάδες της Κεντρικής Ασίας και τις άνυδρες περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Η αλληλουχία αναδράσεων —μεταξύ των πάγων, της ατμοσφαιρικής σκόνης, των αερίων του θερμοκηπίου και της ίδιας της κυκλοφορίας των ανέμων— συνδυάστηκε για να μεταμορφώσει μόνιμα τη λειτουργία του παγκόσμιου κλίματος, παγιώνοντας μια κατάσταση που επιμένει μέχρι σήμερα.

Η γύρη αποκαλύπτει τις αλλαγές του παρελθόντος

Τα αρχεία γύρης, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές της υγρασίας, επέτρεψαν στους ερευνητές να διακρίνουν καθαρά τις στιγμές που οι μεσογειακές στέπες και τα πευκοδάση έδιναν τη θέση τους σε πιο άνυδρους σχηματισμούς, και αντίστροφα.

Αυτές οι πληροφορίες, σε διασταύρωση με τα αριθμητικά μοντέλα, παρέχουν μια από τις πιο καθαρές εικόνες μέχρι σήμερα για το πώς η ατμόσφαιρα του Βόρειου Ατλαντικού ανταποκρινόταν στις τροχιακές πιέσεις κατά το παρελθόν.

Η εργασία υπογραμμίζει επίσης ότι οι δυτικοί άνεμοι, που παραδοσιακά θεωρούνταν δευτερεύων παράγοντας στις μεγάλες μεταβάσεις του Τεταρτογενούς, στην πραγματικότητα διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη μετέπειτα αποσύνθεση των μεγάλων στρωμάτων πάγου, και ότι η ευαισθησία τους στη θερινή ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαν εκτιμήσει τα προηγούμενα μοντέλα.

Επανεκτίμηση των μοντέλων και ερωτήματα για το μέλλον

Η δημοσίευση έρχεται σε μια στιγμή που η επιστημονική κοινότητα στρέφει ξανά την προσοχή της στους μηχανισμούς που συνδέουν τις τροχιακές μεταβολές με τις απότομες κλιματικές αλλαγές.

Το κύριο συμπέρασμα της γαλλοϊσπανικής ομάδας —ότι η μετάβαση ήταν αργή και καθοδηγούμενη από την τροχιά, και όχι από μια εσωτερική κατάρρευση— ενισχύει την ιδέα ότι το κλιματικό σύστημα, αν και πολύπλοκο, ανταποκρίνεται με προβλέψιμο τρόπο στα αστρονομικά ερεθίσματα, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατμόσφαιρας, ωκεανού, πάγου και σκόνης.

Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα εάν αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο μέλλον υπό τις συνθήκες της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, αν και οι συγγραφείς αποφεύγουν τις εικασίες και απλώς σημειώνουν ότι η ιστορία του μέσου Πλειστόκαινου δείχνει πως φαινομενικά μικρές αλλαγές στην εποχική κατανομή του ηλιακού φωτός μπορούν να έχουν μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνιες επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ανέμων και των βροχοπτώσεων.

Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από διάφορους ευρωπαϊκούς και βορειοαμερικανικούς οργανισμούς, προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων που επισημαίνουν την ανάγκη επανεκτίμησης του σχετικού βάρους των τροχιακών πιέσεων στα μακροπρόθεσμα κλιματικά μοντέλα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα ανοικτά των πορτογαλικών ακτών, σε συνδυασμό με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Ατλαντικό και σε άλλους ωκεανούς, παρέχουν πλέον μια σταθερή βάση για την επανεξέταση της χρονολόγησης των παγετώνων και για τη βελτίωση των προβλέψεων σχετικά με το πώς η ζώνη των ανέμων του Βορείου Ημισφαιρίου θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μελλοντικές αλλαγές στη θερμοκρασιακή διαφορά (θερμική βαθμίδα) μεταξύ της Αρκτικής και των τροπικών περιοχών.

Προς το παρόν, η εξήγηση για την μυστηριώδη επιβράδυνση των παγετωδών κύκλων φαίνεται να έχει βρει τελικά μια συνεκτική πορεία, υφασμένη από κόκκους γύρης, πλανητικές τροχιές και την αέναη μνήμη που παραμένει αποθηκευμένη στα θαλάσσια ιζήματα.