Τα μυστικά της αρχαίας Σμύρνης: Αποκαλύφθηκαν εντυπωσιακές τοιχογραφίες και τμήμα άγνωστου υδραγωγείου

Ένα σημαντικό παράθυρο στο παρελθόν της Μικράς Ασίας ανοίγει η αρχαιολογική σκαπάνη στην καρδιά της σύγχρονης Σμύρνης. Οι συνεχιζόμενες έρευνες στο ιστορικό κέντρο της πόλης έφεραν στο φως νέα, εντυπωσιακά ευρήματα, αποδεικνύοντας ότι η περιοχή κρύβει ακόμη ανεξερεύνητα ιστορικά στρώματα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, τα νέα στοιχεία αναμένεται να ρίξουν φως στην εξέλιξη της αρχαίας αγοράς κατά τους μεταγενέστερους αιώνες.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Σμύρνης, στο ιστορικό κέντρο της Σμύρνης στην Τουρκία, έφεραν στο φως τρία δωμάτια που χρονολογούνται στην Ύστερη Αρχαιότητα, μαζί με άγνωστες μέχρι πρότινος τοιχογραφίες, σύμφωνα με τον Μητροπολιτικό Δήμο της Σμύρνης.

Οι ανασκαφές στην αγορά της Σμύρνης πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Katip Çelebi της Σμύρνης, με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Νέα ευρήματα που παραπέμπουν στην αρχαία Έφεσο

Οι ανασκαφές στην αγορά της Σμύρνης πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Katip Çelebi της Σμύρνης, με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Οι τρεις νέοι χώροι εντοπίστηκαν καθώς οι αρχαιολόγοι συνέχιζαν την αποκάλυψη ενός ψηφιδωτού δαπέδου που είχε βρεθεί πέρυσι. Σύμφωνα με τον δήμο, τα δύο δωμάτια διαθέτουν ψηφιδωτά δάπεδα, ενώ το τρίτο είναι στρωμένο με μάρμαρο.

Παράλληλα, οι έρευνες γύρω από την αγορά και το αρχαίο θέατρο της Σμύρνης έφεραν στο φως τοιχογραφίες που δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ ξανά στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο καθηγητής Ακίν Ερσόι, μέλος του Τμήματος Τουρκο-Ισλαμικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Katip Çelebi και επικεφαλής της ανασκαφής, δήλωσε ότι τα δωμάτια αυτά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις περίφημες “Κατοικίες των Βράχων” (Terrace Houses) στην αρχαία Έφεσο.

Οι δομές αυτές ενδέχεται να είχαν δημόσιο χαρακτήρα, δήλωσε ο Ερσόι.”Σε αυτούς τους χώρους ήρθαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τοιχογραφίες”, ανέφερε ο Ερσόι. “Δεν είχαμε συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια ευρήματα στην Αγορά της Σμύρνης ή γύρω από το θέατρο”.

Τα δωμάτια χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ., μια περίοδο γνωστή ως Ύστερη Αρχαιότητα, πρόσθεσε ο Ερσόι.Η διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ. και η εξάπλωση του Χριστιανισμού επέφεραν ριζικές αλλαγές στη δομή των πόλεων, εξήγησε ο ίδιος. Οι νέες ανακαλύψεις προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίστηκε η Σμύρνη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Εντοπίστηκε το αποτύπωμα ρωμαϊκού υδραγωγείου

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης τμήμα ενός αρχαίου υδραγωγείου της ρωμαϊκής περιόδου, το οποίο εκτιμάται ότι μετέφερε νερό για σχεδόν 2.000 χρόνια.

Ο Ερσόι δήλωσε ότι οι ανάγκες της Σμύρνης σε νερό κατά τη ρωμαϊκή περίοδο καλυπτόταν μέσω καναλιών που συνδέονταν με πηγές. Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν ακολουθήσει περίπου 150 μέτρα του καναλιού, αλλά δεν έχουν εντοπίσει ακόμη την πηγή του.

Ενδέχεται να υπήρχε μια πηγή κοντά στα Λουτρά Namazgah και το Τζαμί Kurşunlu, νότια της αγοράς, σημείωσε ο Ερσόι. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νερό ταξίδευε κατά μήκος του καναλιού προτού καταλήξει στην αγορά της Σμύρνης.