Κυψέλη: Μεταθανάτια 15 από τα τραύματα στην πλάτη του βρέφους – Μυστήριο με το 4ο παιδί που εμφανίζεται σε αναρτήσεις του 43χρονου

Στα ιατροδικαστικά ευρήματα, στις συνθήκες θανάτου του βρέφους και στις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα της Κυψέλης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε την Κυριακή κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα.

Οι τρεις συλληφθέντες, μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους από τον εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη (2/9).

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα, τα οποία φέρεται να είχαν προκληθεί με μαχαίρι διπλής λεπίδας. Όπως μετέδωσε ο ANT1, τα 15 από αυτά φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

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Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν εξωτερικά και εσωτερικά τραύματα, ενώ ένα από αυτά έφτανε έως τον θώρακα του βρέφους. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς προκύπτει ότι το σώμα δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι ακόμη και μετά τον θάνατο.

Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η ΕΛ.ΑΣ. σχηματίζει δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπώσει μέχρι στιγμής η 38χρονη και ο 43χρονος δεν εξηγούν, κατά τις Αρχές, τα συγκεκριμένα ευρήματα. Και οι δύο αρνούνται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και υποστηρίζουν ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο 43χρονος, μιλώντας στο Live News, δήλωσε: «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Και είχαν πάει στον γιατρό».

Η ομολογία της 38χρονης

Η 38χρονη Γερμανίδα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της, ότι το είχε γεννήσει το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας και ότι βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα είναι δικά της.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να είπε η 38χρονη.

Στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε: «Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας».

Όπως μετέδωσε το MEGA, η 38χρονη φέρεται να παρουσίασε στους αστυνομικούς μία εκδοχή παρόμοια με εκείνη του 43χρονου ως προς την κατάσταση της υγείας του βρέφους. Υποστήριξε ότι γέννησε το μωρό το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας και ότι της έδωσαν άλλο παιδί, το οποίο χαρακτήρισε «δαιμονισμένο», λέγοντας ότι έκλαιγε ασταμάτητα.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, το βρέφος πέθανε περίπου οκτώ μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Η 38χρονη φέρεται να είπε ότι το παιδί πονούσε στο στομάχι και στη συνέχεια σταμάτησε να κλαίει.

Αναφερόμενη στον 12χρονο γιο της, δήλωσε ακόμη: «Δεν είχε πάει στο Χαμόγελο του Παιδιού ο 12χρονος γιος μου. Δεν είχαν θέσεις. Πήγε σε νοσοκομείο για μια εβδομάδα, στο Παίδων. Είχε γίνει μια κλοπή, πήγε το παιδί κι έκλεψε ένα κινητό μαζί με τον μικρό μου. Τα βρήκε η Αστυνομία, τα πήγε στο Χαμόγελο, αλλά δεν είχαν θέσεις και μετά τα πήγε ως ασυνόδευτα στο νοσοκομείο».

Η φωτογραφία με το «4ο παιδί» και οι εξετάσεις DNA

Πρόσθετα ερωτήματα δημιουργεί φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο 43χρονος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022. Σε αυτή εμφανίζεται μαζί με τη 38χρονη, τα τρία παιδιά και ένα ακόμη βρέφος σε παιδικό καροτσάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν τη χρονική στιγμή της ανάρτησης σε συνδυασμό με όσα έχει υποστηρίξει η 38χρονη για τον χρόνο γέννησης του βρέφους που βρέθηκε νεκρό. Η φωτογραφία είχε δημοσιευθεί αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, όπως η ίδια υποστηρίζει, γέννησε το συγκεκριμένο βρέφος.

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Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, ώστε να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση των τριών ανήλικων παιδιών μεταξύ τους, με τους ενήλικες και με το νεκρό βρέφος.

Τι λέει ο δικηγόρος της 38χρονης

«Εγώ συνάντησα χθες την εντολέα μου. Πρέπει να πούμε το εξής: Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα, κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να της αποδίδεται μέχρι στιγμής» δήλωσε στο Star, δικηγόρος της Γερμανίδας, Χρήστος Ψαρράς.

Αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της 38χρονης σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει πει, είχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα, λέγοντας: «Υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα. Μου είπε το εξής και το είπε και δημοσίως, οπότε μπορώ να το πω: Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα -έτσι ισχυρίζεται- χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο», είπε ο δικηγόρος.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Νέα στοιχεία για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου φερόμενου πατέρα της οικογένειας έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπεία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για διακίνηση ναρκωτικών.

Η οικογένεια άλλαζε συχνά σπίτια

Σύμφωνα με όσα είπε στον Realfm 97,8 ο Θεοδόσης Πάνου, η οικογένεια συνήθιζε να αλλάζει συχνά σπίτια. Ακόμη και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών καθώς δείχνει ότι πιθανόν ήθελαν κάτι να κρύψουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα”

Ένοικος γειτονικής πολυκατοικίας ανάφερε στην εφημερίδα “Απογευματινή” ότι είχε δει τα τρία αδέλφια να κυκλοφορούν ακόμη και τα μεσάνυχτα έξω από την πολυκατοικία.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τι μπορεί να συνέβαινε” είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” με εισαγγελική εντολή και θα υποβληθούν σε σειρά εξετάσεων. Παράλληλα, αναμένεται να συνομιλήσει μαζί τους ειδικός παιδοψυχολόγος ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους ύστερα από όσα έζησαν τόσο στο σπίτι- κολαστήριο της Κυψέλης όσο και σε προηγούμενα σπίτια.

Γιαννόπουλος στο enikos.gr: «Είχαμε δύο καταγγελίες για την οικογένεια»

Η οικογένεια δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές Αρχές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στο enikos.gr, είχε λάβει καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, δύο φορές στο παρελθόν.

Ο κ. Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «το 2020 λάβαμε μία αναφορά για σοβαρή παραμέληση των παιδιών της οικογένειας, για άθλιες συνθήκες υγιεινής στο σπίτι όπου διέμεναν τότε, αλλά και για οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών και αμέσως ενημερώσαμε την Εισαγγελία».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μία ανώνυμη κλήση στο Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την οικογένεια- ούτε τα ονόματα ξέραμε, ούτε τις ηλικίες- με αποτέλεσμα αυτή η καταγγελία να μην οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πλέον με τις σοκαριστικές εξελίξεις με το βρέφος, το οποίο έφερε 20 μαχαιριές στην πλάτη του, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια, εις βάρος της οποίας είχε γίνει καταγγελία και το 2024».

«Πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά σαν… κύριος»

«Το θέμα είναι πως τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για να προστατευτούν και ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, πήγε άνετος, σαν… κύριος και τα πήρε, χωρίς να ενημερωθεί ούτε η Αστυνομία, ούτε εμείς ως «Χαμόγελο του Παιδιού». Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται η Αστυνομία και ακολουθεί κινητοποίηση για να τα βρούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έφτασε ποτέ σε εμάς» πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.