Βόλος: Άγριος καβγάς μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού – Το κουδούνι, οι φωνές και το… χαστούκι

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε ένας ηλικιωμένος, έπειτα από μήνυση του πρώην γαμπρού του, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι τον χαστούκισε έξω από πολυκατοικία στον Βόλο. Ο άνδρας αντιμετώπιζε αρχικά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, ωστόσο τελικά απαλλάχθηκε, καθώς η ποινική δίωξη σε βάρος του κηρύχθηκε απαράδεκτη.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή σωματική βλάβη, για την οποία απαιτείται έγκληση και η καταβολή σχετικού παραβόλου. Το παράβολο ζητήθηκε ετεροχρονισμένα και δεν ήταν δυνατό να προσκομιστεί, με αποτέλεσμα η ποινική δίωξη να κηρυχθεί απαράδεκτη και ο κατηγορούμενος να απαλλαγεί.

Η καταγγελία του πρώην γαμπρού

Ο μηνυτής κατέθεσε ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του από το 2019 και ότι από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 13 ετών και ένα αγόρι. Την επιμέλεια του κοριτσιού έχει η μητέρα, ενώ ο ίδιος έχει την επιμέλεια του αγοριού. Παράλληλα, υπάρχει δικαστική απόφαση που προβλέπει την επικοινωνία του με τα παιδιά του κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα.

Ο πατέρας διαμένει μόνιμα σε περιοχή της Εύβοιας και, όπως ανέφερε, μεταβαίνει στον Βόλο για να παραλάβει τα παιδιά του.

Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι στις 16 Αυγούστου πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του προκειμένου να παραλάβει την κόρη του. Περίπου στη 1:30 το μεσημέρι χτύπησε το θυροτηλέφωνο της πολυκατοικίας, χωρίς να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στο κινητό της πρώην συζύγου του, ενημερώνοντάς την ότι θα επέστρεφε περίπου στις 5 το απόγευμα.

Όταν επέστρεψε και χτύπησε ξανά το κουδούνι, όπως κατέθεσε, εμφανίστηκε ο πρώην πεθερός του και του είπε: «Τι θες εδώ; Σήκω και φύγε». Ο μηνυτής ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο ηλικιωμένος τον εξύβρισε και τον απείλησε, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο πρώην πεθερός του επέστρεψε στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, αλλά μόλις αντιλήφθηκε ότι είχε κληθεί το 100, βγήκε ξανά έξω και τον χαστούκισε. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ενώ ο μηνυτής μετέβη στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρό και να υποβάλει μήνυση.

Τι υποστήριξε η πρώην σύζυγος

Διαφορετική εκδοχή παρουσίασε η πρώην σύζυγος του μηνυτή, η οποία αμφισβήτησε ότι ο πατέρας της άσκησε βία σε βάρος του πρώην συζύγου της.

Όπως ανέφερε, στις 11 Αυγούστου η κόρη τους είχε στείλει μήνυμα στον πατέρα της, λέγοντάς του ότι δεν επιθυμούσε να πάει μαζί του στην Εύβοια.

Η ίδια κατέθεσε ότι, όταν ο πρώην σύζυγός της πήγε στο σπίτι, εκείνη και η κόρη τους βρίσκονταν εκτός Βόλου για μπάνιο. Ο πατέρας της την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο πρώην σύζυγός της βρισκόταν έξω από την πολυκατοικία, χτυπούσε τα κουδούνια και έβριζε, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Κατά την εκδοχή της, ο πατέρας της κατέβηκε στην είσοδο για να του εξηγήσει ότι δεν βρισκόταν κανείς στο σπίτι και ότι, λόγω της ώρας κοινής ησυχίας, δεν έπρεπε να φωνάζει. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν τον χτύπησε.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι ο πρώην σύζυγός της δημιουργεί συχνά προβλήματα στην οικογένεια, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να τραυματίστηκε μόνος του, προκειμένου να κατηγορήσει τον πατέρα της.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο ηλικιωμένος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χειροδίκησε σε βάρος του πρώην συζύγου της κόρης του. Όπως υποστήριξε, όταν κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, δεν τον πλησίασε και περιορίστηκε στο να του πει ότι δεν βρισκόταν κανείς στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, τότε ο πρώην γαμπρός του άρχισε να τον βρίζει.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι στη συνέχεια ανέβηκε και πάλι στο διαμέρισμα, ενώ λίγο αργότερα ο πρώην γαμπρός του κάλεσε την Αστυνομία και ζήτησε να μεταβεί περιπολικό στο σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία, ο ηλικιωμένος κατέβηκε και συνελήφθη.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο επανέλαβε ότι δεν επιτέθηκε στον πρώην γαμπρό του. Αναφερόμενος στη γρατσουνιά που έφερε εκείνος στο μάγουλο, υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε να την είχε προκαλέσει ο ίδιος, καθώς, λόγω της εργασίας του ως εργάτης σε οικοδομές και της ενασχόλησής του με την ανάμειξη χρωμάτων, δεν έχει νύχια. Επανέλαβε επίσης ότι ούτε τον χτύπησε ούτε τον εξύβρισε και ισχυρίστηκε ότι ο πρώην γαμπρός του προκάλεσε μόνος του την αμυχή, προκειμένου να τον κατηγορήσει.

Η πρόταση του εισαγγελέα και η απόφαση

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή του ηλικιωμένου, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την πράξη που του αποδόθηκε, καθώς υπήρχαν δύο αντικρουόμενες εκδοχές χωρίς επαρκή πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει. Κατά την εκδίκαση, η αρχική κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης μετατράπηκε σε απλή σωματική βλάβη. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη πράξη απαιτούνταν η καταβολή παραβόλου έγκλησης, το οποίο ζητήθηκε ετεροχρονισμένα και δεν ήταν δυνατό να προσκομιστεί.

Ως αποτέλεσμα, η ποινική δίωξη σε βάρος του ηλικιωμένου κηρύχθηκε απαράδεκτη και ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε.

Ο συνήγορος του μηνυτή ανέφερε ότι η πλευρά του προτίθεται να υποβάλει νέα μήνυση, επικαλούμενη την κρίση του δικαστηρίου ως προς την πράξη πριν από την κήρυξη της ποινικής δίωξης ως απαράδεκτης.