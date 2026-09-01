Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες – ΒΙΝΤΕΟ

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Νέες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9), και είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν σε διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ένταση της σύγκρουσης τόσο σφοδρή που τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα και τελικά «καρφώθηκαν» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το enikos.gr, φαίνεται η στιγμή που η μηχανή με οδηγό μία 27χρονη και συνεπιβάτιδα μία δεύτερη γυναίκα, συγκρούεται πλαγιομετωπικά στο ύψος της συμβολής της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με δεύτερη μηχανή, που οδηγούσε ο 51χρονος.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σε άλλο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης από άλλη κάμερα της περιοχής.

Αναστροφή φέρεται να έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες

Αρχικά οι αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο μία από τις δύο μηχανές να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο από την έρευνα των αστυνομικών και από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας προέκυψε ότι η μία μηχανή έκανε αναστροφή επί της Λ. Αλεξάνδρας. Συγκεκριμένα η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 27χρονες, κινείτο στο ρεύμα προς την Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Αρμένη Βραΐλα, η οδηγός επιχείρησε αναστροφή και τότε συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ένας 51χρονος άνδρας.

Και οι τρεις αναβάτες, που σύμφωνα με μαρτυρίες δεν φορούσαν κράνη, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

«Ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση. Η μία μηχανή είχε λυγίσει στη μέση. Είχε γίνει ορθή γωνία, ενώ το πίσω λάστιχο είχε γίνει χαλκομανία» ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.