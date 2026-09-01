Κώστας Μπακογιάννης: «Μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης, επέκρινε την διοίκηση Δούκα για την εγκατάλειψη του πάρκου Μπακογιάννη στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι «μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα». Η κριτική του εστιάζει στην αδυναμία επίλυσης απλών, καθημερινών προβλημάτων που αφορούν την πόλη και τους κατοίκους της.

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Κώστας Μπακογιάννης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης άσκησε κριτική στην παρούσα διοίκηση, λέγοντας πως «μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα». Με αυτόν τον τρόπο στηλίτευσε τον τρόπο διοίκησης Δούκα, υπονοώντας ότι δεν ασχολείται με τα απλά, μικρά πράγματα.
  • Αναφερόμενος στο πάρκο Μπακογιάννη στην Κυψέλη, ο Κώστας Μπακογιάννης εξήγησε ότι ο χώρος ανήκει στη ΔΕΗ και παρέμενε κλειδωμένος για πολλά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον μίσθωσαν «έναντι συμβολικού αντιτίμου και τον ανοίξαμε στην πόλη».
  • Η πόρτα του πάρκου χάλασε πριν από δυόμισι χρόνια, με αποτέλεσμα το πάρκο να εγκαταλειφθεί και να καταλήξει σε κακή κατάσταση. Έπειτα από πολλές παρεμβάσεις, η πόρτα επιτέλους επισκευάστηκε, και τώρα απομένει «να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα την ανοίγει και θα την κλείνει».

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Με το πάρκο Μπακογιάννη στην περιοχή της Κυψέλης να έχει απασχολήσει αρκετές φορές τελευταία το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων, ο πρώην δήμαρχος και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης έθιξε με ανάρτησή του λέγοντας πως «μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα». Με αυτόν τον τρόπο στηλίτευσε τον τρόπο διοίκησης Δούκα, υπονοώντας ότι δεν ασχολείται με τα απλά, μικρά πράγματα που αφορούν την Αθήνα και τις γειτονίες της.

Σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης μαζί με βίντεο αναφέρεται στο μικρό περιφραγμένο πάρκο, που βρίσκεται στην πυκνοκατοικημένη Κυψέλη. Εξηγεί ότι «ο χώρος ανήκει στη ΔΕΗ» και πως «για πολλά χρόνια παρέμενε κλειδωμένος».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, τον μισθώσαμε έναντι συμβολικού αντιτίμου και τον ανοίξαμε στην πόλη. Κάθε πρωί ένας εργαζόμενος ξεκλείδωνε την πόρτα και κάθε βράδυ την έκλεινε. Τόσο απλά», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Πριν από δυόμισι χρόνια η πόρτα χάλασε. Το πάρκο εγκαταλείφθηκε και κατέληξε στην κατάσταση που βλέπετε», σημείωσε.

«Έπειτα από πολλές παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πόρτα επιτέλους επισκευάστηκε. Τώρα απομένει να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα την ανοίγει και θα την κλείνει», υπογράμμισε.

«Μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει ότι φταίνε τα υπουργεία, η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και το ΝΑΤΟ. Οι πάντες, εκτός από εκείνους που έχουν την ευθύνη. Και μην αναρωτηθεί κανείς γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με μια πόρτα», στηλίτευσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Γιατί αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του Δήμου: να λύνει τα μικρά προβλήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων», τόνισε για να καταλήξει: «Μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα».

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