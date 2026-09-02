Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν, Τραμπ και Σι στην APEC

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στην επόμενη Σύνοδο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας, όπου και οι τρεις ηγέτες προβλέπεται να παραστούν.

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Κρεμλίνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κρεμλίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης των προέδρων Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην επόμενη Σύνοδο του APEC.
  • Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, επιβεβαίωσε ότι «Το θέμα αυτό συζητήθηκε, ναι», αναφερόμενος στην πιθανότητα μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου.
  • Και οι τρεις ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη σύνοδο του APEC, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στην Σεντζέν της Κίνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στην επόμενη Σύνοδο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), άφησε ανοιχτό ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από τη ρωσική κρατική τηλεόραση για την πιθανότητα μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου, ο Ουσακόφ απάντησε: «Το θέμα αυτό συζητήθηκε, ναι».

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, και οι τρεις ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη σύνοδο του APEC. «Και αν ισχύσουν όσα έχουν ειπωθεί, τότε οι τρεις τους θα μπορέσουν να έχουν μια συνάντηση».

Η δήλωση αυτή έγινε από την Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου οι Πούτιν και Σι συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η επόμενη σύνοδος του APEC είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στην Σεντζέν της Κίνας.

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