Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν, Τραμπ και Σι στην APEC

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Το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στην επόμενη Σύνοδο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), άφησε ανοιχτό ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από τη ρωσική κρατική τηλεόραση για την πιθανότητα μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου, ο Ουσακόφ απάντησε: «Το θέμα αυτό συζητήθηκε, ναι».

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, και οι τρεις ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη σύνοδο του APEC. «Και αν ισχύσουν όσα έχουν ειπωθεί, τότε οι τρεις τους θα μπορέσουν να έχουν μια συνάντηση».

Russian President Putin and Chinese leader Xi discussed the possibility of holding a trilateral meeting with their US counterpart Trump when China hosts the APEC summit later this year, according to Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov. https://t.co/JogP7vujoz — Bloomberg (@business) September 1, 2026

Η δήλωση αυτή έγινε από την Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου οι Πούτιν και Σι συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η επόμενη σύνοδος του APEC είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στην Σεντζέν της Κίνας.