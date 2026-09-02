Ιράν: Επίθεση με drones σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν – «Συντριπτική και εκτεταμένη απάντηση» σε περίπτωση νέων επιθέσεων

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Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με drones εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ και περιοχών όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 29ης φάσης της επιχείρησης «Thunder».

WATCH: Iran’s Army released footage of tonight’s Arash-2 drone launches towards Sheikh Isa Air Base in Bahrain. pic.twitter.com/KFZBWw14Xw — Tabz (@TabzLIVE) September 1, 2026

Ο ιρανικός στρατός υποστηρίζει ότι η βάση Σέιχ Ίσα αποτελεί σημαντική εγκατάσταση των ΗΠΑ στον Κόλπο, καθώς χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση ελικοπτέρων, εξαρτήματα drones και αεροσκάφη αναγνώρισης.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε «συντριπτική και εκτεταμένη απάντηση» σε περίπτωση νέων επιθέσεων.