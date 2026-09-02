Ισραήλ: Απειλεί με αντίμετρα τη Βρετανία εάν επιβάλει κυρώσεις για τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

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Με αντίμετρα κατά της Βρετανίας προειδοποίησε το Ισραήλ σε περίπτωση που το Λονδίνο επιβάλει κυρώσεις για το εποικιστικό σχέδιο E1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Εάν η Βρετανία ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα ενεργήσει εναντίον της Βρετανίας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, σε δηλώσεις του στο ισραηλινό μέσο Ynet, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων από την ισραηλινή πλευρά.

Israeli FM Gideon Saar warned Britain of retaliation over any sanctions, after London vowed a policy reset on Israel. “If Britain acts against the State of Israel, the State of Israel will act against Britain.” — Open Source Intel (@Osint613) September 1, 2026

Η δήλωση του Σάαρ ήρθε λίγο μετά την τοποθέτηση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ανακοίνωσε ότι το Λονδίνο θα παρουσιάσει ένα «ολοκληρωμένο» πακέτο μέτρων σχετικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Μίλιμπαντ υποστήριξε ότι η ισραηλινή πολιτική στην περιοχή «κινδυνεύει να καταστήσει μη βιώσιμη» τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Από την πλευρά του, ο Σάαρ κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι «δρα συστηματικά εναντίον του Ισραήλ», επικαλούμενος μεταξύ άλλων περιορισμούς στις αμυντικές εξαγωγές και κυρώσεις σε Ισραηλινούς υπουργούς. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια νέα κίνηση του Λονδίνου θα αποτελούσε «μεγάλο λάθος».

Το εποικιστικό σχέδιο E1 προβλέπει την ανάπτυξη ισραηλινών οικισμών σε περιοχή μεταξύ της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του μεγάλου ισραηλινού εποικισμού Μααλέ Αντουμίμ, περίπου επτά χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινοί εποικισμοί και τα φυλάκια σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη θεωρούνται παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου.