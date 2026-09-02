Νέα επίθεση του Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία

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Ο Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «σφοδρή» επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Prince Hassan στην Ιορδανία, βάζοντας στο στόχαστρο υπόστεγα όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σταθμεύουν αμερικανικά drones.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, ο IRGC ισχυρίστηκε ότι από την επίθεση καταστράφηκαν αρκετά drones τύπου RQ-4 και MQ-9, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι σκοτώθηκαν μέλη του αμερικανικού προσωπικού πτήσης και τεχνικοί και ότι υπέστησαν ζημιές στρατιωτικές υποδομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών από τις αρχές των ΗΠΑ ή της Ιορδανίας.

#Iran / #USA 🇮🇷🇺🇸: Iranian Forces (#IRGC) launched retaliation strikes against US Bases in #Jordan 🇯🇴. At least one Ballistic Missile struck Aqaba. IRGC used more than 10 Medium-Range Ballistic Missiles (MRBMs) —very likely “Kheibar Shekan” and/or “Emad” missiles. pic.twitter.com/UJWMrYn5Uf — War Noir (@war_noir) September 1, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση «αντίποινα» για το αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν στο Ιράν. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, από την επίθεση επλήγησαν περίπου 70 παρευρισκόμενοι, με τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, να σκοτώνονται και αρκετούς ακόμη να τραυματίζονται σοβαρά.

Η Τεχεράνη έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι έχει πλήξει τη συγκεκριμένη βάση στο πλαίσιο της τρέχουσας σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται αμερικανικά drones MQ-9.