Μπαχρέιν: Νέα προειδοποίηση για πιθανή απειλή – Κάλεσμα για μετακίνηση σε ασφαλή σημεία

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Νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες και τους κατοίκους του Μπαχρέιν εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, καλώντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική ειδοποίηση που εκδίδεται από τις αρχές, εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνέστησε παράλληλα στο κοινό να ενημερώνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια για τις τελευταίες εξελίξεις και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

An alert of potential threat. The Ministry of Interior urged citizens and residents to remain calm, proceed to the nearest safe location, and follow news through official channels for the protection of public safety — Ministry of Interior (@moi_bahrain) September 2, 2026

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την προέλευση της πιθανής απειλής.