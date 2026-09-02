Μπαχρέιν: Νέα προειδοποίηση για πιθανή απειλή – Κάλεσμα για μετακίνηση σε ασφαλή σημεία

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες και κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια ειδοποίηση εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

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Διεθνή Νέα

Μπαχρέιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες και τους κατοίκους του Μπαχρέιν εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, καλώντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική ειδοποίηση που εκδίδεται από τις αρχές εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή, με το υπουργείο να συνιστά ενημέρωση από επίσημα κανάλια.
  • Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την προέλευση της πιθανής απειλής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες και τους κατοίκους του Μπαχρέιν εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, καλώντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική ειδοποίηση που εκδίδεται από τις αρχές, εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνέστησε παράλληλα στο κοινό να ενημερώνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια για τις τελευταίες εξελίξεις και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την προέλευση της πιθανής απειλής.

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