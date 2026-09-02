Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά – Πού θα βρέξει

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στα δυτικά θα υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, με την ατμόσφαιρα κατά τόπους να είναι πιο θολή.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση έως 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ σε τοπικό επίπεδο παρόμοιες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Κεντικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Κεντικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανόν στην Ήπειρο και την Δυτική Στερεά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανόν στην Ήπειρο και την Δυτική Στερεά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Bορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Bορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 34 και στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στην δυτική και τη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Από 02-09-2026 η Γενική Πρόγνωση της ΕΜΥ θα εκδίδεται οπτικοποιημένη.