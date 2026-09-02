Ενέργεια: Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται οι τιμές στο πετρέλαιο Μπρεντ και στο φυσικό αέριο καταγράφουν νέα άνοδο, τις τελευταίες ημέρες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Tο πετρέλαιο Μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σήμερα νωρίς το πρωί άνοδο της τάξης του 4%. Σημειώνεται ότι όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες τη Μέση Ανατολή, στο τέλος Φεβρουαρίου η τιμή του Μπρεντ ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι.

H άνοδος έχει άμεσες επιπτώσεις στην τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης, όσο και του πετρελαίου κίνησης, καύσιμα τα οποία πωλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρόλο που υπάρχει επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η άνοδος του πετρελαίου κίνησης σε επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο εκτός από το γεγονός ότι επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών, παράλληλα ανεβάζει αισθητά το μεταφορικό κόστος βασικών αγαθών, με άμεσο αποτέλεσμα και στις τιμές των προϊόντων που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Γι’ αυτό εξάλλου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης φτάνει στα 15 λεπτά το λίτρο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τιμή του diesel θα πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Στα ύψη και το φυσικό αέριο

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και η τιμή του φυσικού αερίου. Σήμερα ξεπερνάει τα 74 ευρώ την θερμική μεγαβατώρα, όταν στο τέλος του Φεβρουαρίου η τιμή του ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατώρα. Σημειώνεται ότι η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει τόσο το κόστος όσων το χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν τα σπίτι τους ενώ επηρεάζει σημαντικά και την τιμή του ρεύματος.

Και όλα αυτά όταν έρχεται ένας χειμώνας που τα νοικοκυριά θα καταναλώνουν περισσότερο φυσικό αέριο.

«Αντίδοτο» στις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά, για να θερμάνουν τα σπίτια τους, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια, που σημαίνει ότι δεν το λαμβάνουν όλα τα νοικοκυριά. Γνώστες της αγοράς πάντως εκτιμούν, ότι εάν έπρεπε τα νοικοκυριά να προμηθευτούν σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα το έκαναν στην τιμή του 1,80 ευρώ ανά λίτρο, όταν τον Οκτώβριο του 2025 ήταν στο 1.10 ευρώ ανά λίτρο.