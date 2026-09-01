Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: Πόσο αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές έως την Παρασκευή μετά τις ανακοινώσεις για εκπτώσεις

Την ανιούσα φαίνεται πως θα πάρουν τις επόμενες ημέρες οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Και αυτό εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως του ότι η τιμή του brent κινείται σαν ασανσέρ και μάλιστα υπερβαίνει τα 90 δολάρια το βαρέλι, του ότι ανοιγοκλείνουν τα Στενά του Ορμούζ αλλά και του νέου βίντεο ΑΙ που ανήρτησε στο Truth Social ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου έδειχνε ότι το νησί Χαργκ, που είναι ενεργειακός κόμβος του Ιράν, ανατινάζεται σε χίλια κομμάτια.

Οι τιμές

Σημειώνεται δε, πως τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως, η μέση πανελλαδική στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,029 ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως, χθες ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η συνέχιση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών στην αντλία του πετρελαίου κίνησης (diesel) και για τον μήνα Σεπτέμβρη.

Από την πλευρά της η HELLENiQ ENERGY ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως χορηγείται η έκπτωση των 7,95 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης για τον τρέχοντα μήνα και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Και μένει να φανεί εάν θα ανακοινώσει σήμερα ή αύριο η Motor Oil τη χορήγηση της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων για τον τρέχοντα μήνα.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, εάν δεν δίνονταν οι παραπάνω εκπτώσεις στις τιμές των καυσίμων ,τότε το πετρέλαιο κίνησης θα ακρίβυνε περαιτέρω κατά 15 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη κατά 10 λεπτά.

Οι προβλέψεις

Για τις μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων μιλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης στο enikonomia.gr

Όπως εκτιμά ο κ. Κιούσης, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, έως το τέλος της εβδομάδας η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο από 2,04 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης προβλέπεται να είναι οριακά κάτω του 2 ευρώ .

Τις προβλέψεις τους για το πώς θα διαμορφωθούν από σήμερα έως την Παρασκευή οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη κάνουν και άλλοι παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr με τη διαφύλαξη ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα:

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : Η τιμή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 σεντς.

: Η τιμή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 σεντς. Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του προβλέπεται να καταγράψει μια αύξηση της τάξεως του 2 σεντς.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : Η τιμή της υπολογίζεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 λεπτά.

: Η τιμή της υπολογίζεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 λεπτά. Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του αναμένεται να έχει μια αύξηση σχεδόν κατά 2 λεπτά.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : Η τιμή της φαίνεται πως θα έχει μια αύξηση της τάξεως περίπου 2 λεπτών.

: Η τιμή της φαίνεται πως θα έχει μια αύξηση της τάξεως περίπου 2 λεπτών. Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του προβλέπεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 2 λεπτά.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : Η τιμή της αναμένεται να καταγράψει μια αύξηση περίπου του 1 λεπτού.

: Η τιμή της αναμένεται να καταγράψει μια αύξηση περίπου του 1 λεπτού. Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του εκτιμάται πως θα αυξηθεί σχεδόν κατά 1 λεπτά.

Οι μέσες τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης μπορούν να αλλάξουν από το τέλος της εβδομάδας και έπειτα εάν έχουν εφοδιαστεί καύσιμα τα πρατήρια της νησιωτικής Ελλάδας, όπως τονίζει από την πλευρά του στο enikonomia.gr ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.