Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Ποια προϊόντα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

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Φθηνότερα από 5% έως 44% θα πωλούνται περίπου 1.740 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τις επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση ενώ 76 κωδικοί έχουν τελική μείωση 15% και άνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5% έως 44% και μέσος όρος μείωσης: 9%. Επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5% έως 28% και μέσος όρος μείωσης: 7,5%. Στα κρέατα 1 στους 4 κωδικούς έχει διψήφια μείωση. Στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση από 5% έως 33% και μέσος όρος μείωσης 8%.

Μεταξύ των προϊόντων οι τιμές των οποίων μειώνονται είναι τα καθαριστικά 5% έως 31%, χυμοί 5% έως 12%, σοκολατοειδή 5% έως 25%, ψωμί και αλεύρι από 5% έως 21%, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια από 5% έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5% έως 16%.

Μειώσεις στα σχολικά

Επίσης μειώνονται 405 κωδικοί με σχολικά από 5% έως 36% με τον μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%.

Ειδικότερα φθηνότερα πωλούνται τετράδια έως 36%,

τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής, στυλό, μαρκαδόροι και κόλλες έως 25%.

Συνολικά 100 προμηθευτές έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ενδιαφέροντα στοιχεία Από τη λίστα των επωνύμων προϊόντων:

Πάνω από 1 στους 5 κωδικούς έχει διψήφια τελική μείωση.

Συγκεκριμένα, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω.

76 κωδικοί έχουν τελική μείωση 15% και άνω.

40 κωδικοί έχουν τελική μείωση 20% και άνω.

11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω.

Η μεγαλύτερη τελική μείωση που εμφανίζεται στη λίστα φτάνει έως 44% σε επιλεγμένο κωδικό.

Η μέση δηλωθείσα μείωση προμηθευτή είναι 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων η μέση τελική μείωση φτάνει περίπου στο 9%.

Η πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επωνύμων είναι αυτή στα γαλακτοκομικά και τα αυγά

Η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά και γαλακτοκομικά συγκεντρώνει 143 κωδικούς.

Πολύ ισχυρή παρουσία στα γαλακτοκομικά και αυγά

Τα γαλακτοκομικά και αυγά συγκεντρώνουν 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%.

Από αυτούς, 55 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες / αλοιφές

Στις σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες και αλοιφές, η μέση μείωση φτάνει περίπου 17,2%.

Σημαντικές μειώσεις και σε σοκολάτες / σοκολατοειδή

Η κατηγορία σοκολάτα και σοκολατοειδή έχει μέση μείωση περίπου 12,5%, με 9 κωδικούς πάνω από 20%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι καθημερινές κατηγορίες

Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί

Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί

Καθαριστικά / απορρυπαντικά: 77 κωδικοί

Αλλαντικά: 72 κωδικοί

Από τη λίστα των σχολικών προϊόντων:

Πάνω από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 373 από τους 403 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω.

Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω.

21 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 25% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά φτάνει περίπου στο 36%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες / σακίδια / κασετίνες.

Έχει 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών.

Η πιο σημαντική κατηγορία σε μέση μείωση είναι τα τετράδια, μπλοκ και χαρτί.

Έχει μέση μείωση περίπου 17%, ενώ σχεδόν 1 στους 2 κωδικούς της κατηγορίας έχει μείωση 20% και άνω.

Πολύ σημαντική εικόνα και στη γραφική ύλη / χρώματα.

Η κατηγορία έχει 55 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Από τη λίστα των νωπών κρεάτων:

Περισσότεροι από 1 στους 4 κωδικούς έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 28 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω.

4 κωδικοί φτάνουν σε μειώσεις άνω του 25%.

Η μεγαλύτερη μείωση στη λίστα των νωπών κρεάτων φτάνει περίπου στο 28%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά το κοτόπουλο / πουλερικά.

Εντοπίζονται περίπου 56 κωδικοί σε κοτόπουλο και προϊόντα πουλερικών.

Υπάρχει ουσιαστική παρουσία και σε βασικά κρέατα καθημερινής κατανάλωσης: περίπου 19 κωδικοί σε μοσχάρι / βοδινό και περίπου 16 κωδικοί σε χοιρινό και 9 κωδικούς με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Από τη λίστα προϊόντων Ιδιωτικής ετικέτας:

Η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8%.

Πάνω από 1 στους 4 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 94 από τους 360 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω.

24 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση 15% και άνω.

10 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση 20% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η προσωπική υγιεινή και οικογενειακή φροντίδα.

Περιλαμβάνει περίπου 72 κωδικούς, με μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%.

Ισχυρή παρουσία υπάρχει και σε βασικές καθημερινές κατηγορίες:

γαλακτοκομικά και τυριά, είδη πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

γαλακτοκομικά και τυριά, είδη πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια. Οι πιο σημαντικές μέσες μειώσεις εμφανίζονται σε καθημερινές κατηγορίες όπως:

γλυκά / snacks περίπου 9,3%, χαρτικά οικιακής χρήσης περίπου 9,2%, καθαριστικά / οικιακή φροντίδα περίπου 9%, σάλτσες και συνοδευτικά περίπου 8,7%.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής».

Από την πλευρά της η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού», προσθέτοντας ότι «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται φυσικά με μία μόνο παρέμβαση, χρειάζεται πολλές και συνεχείς. Όμως η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία έχει ουσία: οδηγεί σε πραγματικές, μετρήσιμες και ορατές μειώσεις τιμών, συμβάλλοντας στην ανακούφιση του οικογενειακού προγραμματισμού».