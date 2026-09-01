Αττική: Πρεμιέρα σήμερα για το «Traffic Commander» και την ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας – Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Νέο επιχειρησιακό μοντέλο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική εφαρμόζει από σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία, συνδυάζοντας το σύστημα Traffic Commander με την επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης).

Το νέο μοντέλο αξιοποιεί ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα, όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και την άμεση παρέμβαση των δυνάμεων της Τροχαίας.

Το Traffic Commander λειτούργησε πιλοτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία του αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και η πλήρης επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στο λεκανοπέδιο.

Η εφαρμογή του νέου σχεδιασμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πρωτεύουσα. Η Αττική εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο μήκους άνω των 1.623 χιλιομέτρων.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι, όταν η κυκλοφορία επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, το σύστημα θα καλείται να διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Παράλληλα, περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο όσο και στο πεδίο, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Πώς θα λειτουργεί το Traffic Commander

Κεντρικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό έχει ο Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, ο οποίος έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως και αποτελεί την έδρα του επιχειρησιακού κέντρου.

Εκεί θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία συμβάντα και έργα, στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες και τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επιχειρησιακές αναφορές.

Η συγκέντρωση των δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα θα επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίας και συνεχώς επικαιροποιημένης εικόνας της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι αξιωματικοί θα μπορούν να αναλύουν την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και να συντονίζουν τις διαθέσιμες δυνάμεις ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο εντάσσονται και 10 drones, τα οποία θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικυκλιστές της Τροχαίας θα μπορούν να κατευθύνονται άμεσα στα σημεία όπου εντοπίζεται πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, τον κατακερματισμό των πηγών, την απουσία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και τις καθυστερήσεις στη διαχείριση των περιστατικών.

Βασικοί στόχοι του σχεδιασμού είναι η ταχύτερη ανταπόκριση, η ασφαλέστερη παρέμβαση και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει εκτιμήσει ότι, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος και σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να επιτευχθεί βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%.

Ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας του νέου μοντέλου, δήλωσε:

«Το Traffic Commander και ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο που συνδέει το Επιχειρησιακό Κέντρο με τις δυνάμεις της Τροχαίας, τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο πεδίο, τα διαθέσιμα μέσα και τη διοίκηση».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον ρόλο της επιχειρησιακής ομάδας, σημείωσε:

«Ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι μια ευέλικτη ομάδα που έχει μία και μοναδική αποστολή: να φθάνει άμεσα στα λεγόμενα προβληματικά σημεία και να επεμβαίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε άμεσα τα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής. Εκτιμούμε πως με την ομάδα αυτή θα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα και πιο άμεσα τα περιστατικά, θα βοηθάμε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και θα μειώσουμε τον χρόνο κατά τον οποίο οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στους δρόμους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί μια δοκιμαστική περίοδος, υπό αντίξοες συνθήκες, ώστε να φανεί πλήρως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός».

Τα «δύσκολα» σημεία της Αττικής

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε ευρεία χαρτογράφηση των σημείων του οδικού δικτύου στα οποία καταγράφονται αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Τομέας Αθηνών: Λεωφόρος Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Λεωφόρος Κηφισίας και Αρδηττού – Βουλιαγμένης.

Λεωφόρος Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Λεωφόρος Κηφισίας και Αρδηττού – Βουλιαγμένης. Νοτιοανατολική Αττική: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου και Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου και Λεωφόρος Βουλιαγμένης. Τομέας Καλλιθέας: Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Λεωφόρος Ποσειδώνος. Τομέας Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη. Τομέας Δυτικής Αττικής: Λεωφόρος Σχιστού, Ασπροπύργου και Λεωφόρος Αθηνών.

Λεωφόρος Σχιστού, Ασπροπύργου και Λεωφόρος Αθηνών. Βορειοανατολική Αττική: Λεωφόρος Κηφισίας και Λεωφόρος Μεσογείων.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει ότι, μόλις εντοπίζεται ένα έκτακτο περιστατικό μέσω τροχονόμου, drone ή άλλης πηγής, οι δικυκλιστές της ομάδας θα κατευθύνονται άμεσα στο σημείο, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, θα παρεμβαίνουν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους σηματοδότες και θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ταχύτερη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η ειδική αυτή επιχειρησιακή ομάδα αποσκοπεί παράλληλα στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται όταν τα περιπολικά εγκλωβίζονται στην κυκλοφορία και αδυνατούν να φθάσουν γρήγορα σε ένα περιστατικό. Η έγκαιρη επέμβαση εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο «ντόμινο», κατά το οποίο ένα μεμονωμένο συμβάν προκαλεί σταδιακά συμφόρηση σε μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου.

Ο ίδιος μηχανισμός θα ενεργοποιείται και σε περιπτώσεις μηχανικών βλαβών ή μικροατυχημάτων, ώστε η κυκλοφορία να αποκαθίσταται όσο το δυνατόν ταχύτερα και να περιορίζονται οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς.