Κυψέλη: Αγοράκι από 7 έως 9 μηνών το μωράκι – «Η βρεφοκτονία έγινε με ένα μαχαίρι διπλής λεπίδας» – Σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία

«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που ήταν τοποθετημένο μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στο enikos.gr «το βρέφος είναι ένα αγοράκι, μεταξύ 7 και 9 μηνών. Μιλάμε ξεκάθαρα για βρεφοκτονία. Ωστόσο επειδή η σορός είχε καταψυχθεί, μέχρι στιγμής από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.

Το άψυχο κορμάκι του βρέφους έφερε 20 μαχαιριές οι οποίες είχαν γίνει με ένα μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα τραύματα ήταν τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά ενώ μία μαχαιριά έφτασε μέχρι των θώρακα του μωρού.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Κομβικής σημασίας οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών της οικογένειας

Όπως δήλωσε η κυρία Δημογλίδου, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Αρνούνται την εγκληματική ενέργεια οι γονείς – Στο «μικροσκόπιο» το DNA

Μέχρι στιγμής, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία που να δικαιολογούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ αρνούνται κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά τα αντίθετα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το τοπίο γύρω από τις ακριβείς σχέσεις των ατόμων που διαμένανε στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, καθώς και ποια είναι η ακριβής συγγενική τους σχέση με το νεκρό βρέφος.

Έρευνες για πρότερο βίο και ψηφιακά πειστήρια

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ερευνώνται πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα παιδιά είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές Αρχές.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι από τα αρχεία της Αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής προηγούμενη εμπλοκή των γονέων σε ποινικά αδικήματα.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν κάθε πιθανό αδίκημα που τυχόν έχει διαπραχθεί σε βάρος των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει εξονυχιστικά τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.: «Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αδικήματα από τους γονείς σε βάρος των ανήλικων παιδιών».

Η τυχαία αποκάλυψη και το μακάβριο εύρημα

Το κουβάρι της πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται εντελώς τυχαία.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας συνάντησε στο δρόμο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και τους οδήγησε στο διαμέρισμα, την ώρα ακριβώς που οι ένοικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα του νεκρού βρέφους, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.