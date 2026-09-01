Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» – Ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

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Επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» πραγματοποίησε την Τρίτη (1/9) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισής του στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σχολείο-ορόσημο το «Ρόζα Ιμβριώτη»

Το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα-ορόσημο, καθώς πρόκειται για το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, δημιουργημένο το 1937 από τη Ρόζα Ιμβριώτη στον χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το σχολείο της Καισαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως μέσα στο καλοκαίρι με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου.

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες». Η συνολική δωρεά, όπως τόνισε «σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ».

Αναφερόμενος στο έργο, σημείωσε: «Είχαμε ανοιχτά εργοτάξια ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής». Πρόσθεσε ότι ο κύκλος εργασιών «θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια» και ότι οι παρεμβάσεις θα συμπληρωθούν με έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Ειδική Αγωγή. «Φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν σε καθηγητές και δασκάλους της Ειδικής Αγωγής. 1.430 περίπου τον αριθμό». Παραδέχθηκε ότι «η Ειδική Αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη» και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς «για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνουν σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του σχολείου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν απολύτως αναγκαία.

Τι δήλωσε η Υπουργός Παιδείας

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνόδευε τον Πρωθυπουργό, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα διανύει τη δεύτερη χρονιά του με την ευγενική χορηγία των τραπεζών.

Σημείωσε δε ότι το υπουργείο Παιδείας θέλησε να δώσει προτεραιότητα στις δομές ειδικής αγωγής, επιλέγοντας στοχευμένα το συγκεκριμένο ιστορικό σχολείο.

Τέλος, ο εκπρόσωπος των τραπεζών που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» τόνισε πως τα σχολεία οφείλουν να είναι όμορφα και ασφαλή, συμπληρώνοντας ότι ο τραπεζικός τομέας στηρίζει με ιδιαίτερη χαρά την πολιτεία σε αυτή την προσπάθεια.