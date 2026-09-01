Χαρδαλιάς για «ΑΕΝΑΟΝ»: Αύριο πέφτουν οι υπογραφές για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, παρουσία του Μητσοτάκη

Αύριο Τετάρτη (2/9) πέφτουν οι υπογραφές για το «ΑΕΝΑΟΝ». Πρόκειται για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο το οποίο ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Η αυριανή ημέρα είναι για μένα μια στιγμή βαθιάς ικανοποίησης, αλλά κυρίως μια στιγμή δικαίωσης», τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε δήλωση του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει: Όταν αναλάβαμε την ευθύνη της Περιφέρειας, το “ΑΕΝΑΟΝ”, ένα έργο που η Αττική περίμενε για δεκαετίες, βρισκόταν στα όρια της απένταξης, όπως προκύπτει από όλη την επίσημη αλληλογραφία του έργου, αλλά και από την σχετική εντεκασέλιδη επιστολή της Ε.Ε., στις αρχές του 2024. Επιλέξαμε να μην αναζητήσουμε δικαιολογίες για όσα αντιμετωπίζαμε, αλλά λύσεις για όλα όσα έπρεπε να κάνουμε.

Δώσαμε τότε τον λόγο μας ότι το έργο δεν θα χαθεί. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επανεκκινήσαμε τα τεχνικά συμβούλια, συντονιστήκαμε με τις συναρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων, διασφαλίσαμε οριστικά και αμετάκλητα την ένταξη και χρηματοδότηση των 370 εκατ. ευρώ το φθινόπωρο του 2024 και δεσμευτήκαμε ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση κατασκευής του έργου. Αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη ημέρα του φθινοπώρου, την υπογράφουμε.

«Αυτό σημαίνει για μένα συνέπεια. Αυτό σημαίνει μπέσα. Να μπορείς να κοιτάς τους πολίτες στα μάτια και να λες: δεσμευτήκαμε και το κάναμε». επισημαίνει ο Νίκος Χαρδαλιάς προσδιορίζοντας για μια ακόμη φορά την αταλάντευτη προσωπική και πολιτική στάση και δράση του.

Αναφερόμενος στο έργο, ο περιφερειάρχης Αττικής υπογραμμίζει, ότι «Το “ΑΕΝΑΟΝ” είναι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη ανάπλαση. Είναι το απόλυτο στοίχημα ευθύνης. Είναι ΤΟ έργο! Είναι η στιγμή που η πόλη επιστρέφει στη θάλασσα. Ένας νέος δημόσιος χώρος 741 στρεμμάτων, ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους και από όλους, που θα αλλάξει τη ζωή και τη φυσιογνωμία ολόκληρης της Αττικής».

Σε ότι αφορά την εκτέλεση του έργου ο περιφερειάρχης παρατηρεί «Όμως η δουλειά μας δεν τελειώνει με την αυριανή υπογραφή. Από εκεί ουσιαστικά αρχίζει. Γιατί η επόμενη δέσμευσή μας είναι ακόμη πιο σημαντική: να είμαστε καθημερινά πάνω από το έργο και να το παραδώσουμε στους πολίτες το δεύτερο εξάμηνο του 2029, όπως ακριβώς δεσμευθήκαμε.

Γιατί στο τέλος η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με λόγια. Κερδίζεται με συνέπεια, με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, με χρονοδιαγράμματα, με έργα.

Και εκεί πιστέψτε με θα κριθούμε όλοι», ολοκληρώνει επιγραμματικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση είχε χαρακτηρίσει το μητροπολιτικό πάρκο ως «Ένα μεγάλο «παράθυρο» της πρωτεύουσας και της Αττικής στη θάλασσα», με χώρους αναψυχής, πολιτισμού, με πισίνες, με γήπεδα για πολλά αθλήματα, αλλά και σύγχρονες υποδομές για ποικιλόμορφες δράσεις» και είχε υπογραμμίσει την αρμονική συνεργασία κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη του στόχου και κυρίως τις εργώδεις προσπάθειες που ξεκίνησε ο περιφερειάρχης Αττικής Ν. Χαρδαλιάς και οι συνεργάτες του για να ξαναρχίσει ο διάλογος με τους ευρωπαίους εταίρους και να ενσωματωθούν όλες οι παρατηρήσεις τους στον σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Πετύχαμε τελικά αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο Να εγκρίνει η Κομισιόν της χρηματοδότηση των 370 εκ ευρώ», δήλωσε λίγο αργότερα ο Νίκος Χαρδαλιάς προσθέτοντας «Τα καταφέραμε, όπως ακριβώς αρμόζει στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, αλλά και στην αναπτυξιακή προσπάθεια που συντελείται στην Πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια».

Ακόμη και η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, χαρακτήρισε το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «παράδειγμα αριστείας δημόσιων επενδύσεων όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, που ενώνει αρμονικά τον άνθρωπο και τη φύση, τους πολίτες και το περιβάλλον»

Σημειώνεται ότι το νέο πρότυπο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, είναι ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υιοθετεί τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και τον κόσμο, όσον αφορά στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. Πρόκειται για ένα κορυφαίο τοπόσημο του Λεκανοπεδίου, που θα αλλάξει τον προσανατολισμό της πρωτεύουσας και των κατοίκων της προς τη θάλασσα, αποτελώντας πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το Πάρκο σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 370 εκ ευρώ, Θα αναπτυχθεί με πολλαπλές εκφάνσεις σε έκταση 541 στρεμμάτων και θα αποτελέσει το κόσμημα του ενοποιημένου παράκτιου μετώπου της Αττικής με την περάτωση του σχετικού περιφερειακού σχεδιασμού.

Θα είναι δημοσίου χαρακτήρα με πλήρη προσβασιμότητα για όλους Θα έχει «πράσινο» στο 75% της έκτασης, καθώς θα φυτευτούν χιλιάδες δένδρα και θάμνοι στα 343 στρέμματα με το υπόλοιπο 25% του Πάρκου να προσφέρεται για ήπιες πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες με γήπεδα, ποδηλατόδρομους και πολυχώρους άσκησης, κοινωνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα για παιδιά, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιμέρους ήπιες εμπορικές χρήσεις. Θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δραστηριότητα των όμορων δήμων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τόσο για τις τοπικές επιχειρήσεις, όσο και για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Τέλος, το «ΑΕΝΑΟΝ», σε συνάρτηση με το συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών που προβλέπει ο Περιφερειακός σχεδιασμός για τους χώρους του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής, θα οδηγήσουν να δημιουργηθούν «σχεδόν 1.000 στρέμματα ενιαίου παραλιακού χώρου πρασίνου και αναψυχής έως το 2030».