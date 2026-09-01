90η ΔΕΘ: Τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής σε 10+1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – Πότε ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης και πότε «σβήνουν τα φώτα»

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία φέτος σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση και την έναρξη μιας νέας εποχής. Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.

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ΔΕΘ - αεροφωτογραφία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η ΔΕΘ επανασυστήνεται ως σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας, υποδεχόμενη φέτος ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.
  • Η φετινή 90ή ΔΕΘ σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση το 1926, ξεκινώντας παράλληλα μια νέα εποχή για τον θεσμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτεί αφενός τα 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση και αφετέρου την εκκίνηση μιας νέας εποχής.

Τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής δίνουν και παίρνουν και τα χέρια των μαστόρων και των τεχνιτών «έχουν πάρει φωτιά».

Δείτε φωτογραφίες με τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής

Πότε ανοίγει τις πύλες της και μέχρι πότε θα διαρκέσει

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας:

  • Σαββατοκύριακα: 10:00 – 22:00
  • Καθημερινές: 16:00 – 22:00 

Η ΝΕΑ ΔΕΘ επανασυστήνεται σε έναν εμβληματικό χώρο, δυναμικά ανανεωμένη και εξελίσσεται σε σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας.

Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία

Στο σταυροδρόμι αυτής της ανανεωτικής πορείας, η φετινή διοργάνωση υποδέχεται ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, η οποία θα εκπροσωπηθεί από ένα πανόραμα εταιρειών και φορέων από διαφορετικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα, θα αναδείξει τη μοναδική κουλτούρα της – παγκόσμιο σημείο αναφοράς ποιότητας, καινοτομίας και αρτιότητας.

Η Ιστορία της ΔΕΘ σε Σταθμούς

  • 1926 (Ίδρυση): Η ιδέα ανήκε στον καθηγητή και πολιτικό Νικόλαο Γερμανό. Η 1η ΔΕΘ εγκαινιάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1926 στο Πεδίον του Άρεως στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με χιλιάδες επισκέπτες.
  • 1940–1950 (Διακοπή): Ο πόλεμος διέκοψε τη λειτουργία του θεσμού, ο οποίος επανεκκίνησε δυναμικά στη μεταπολεμική Ελλάδα.
  • Δεκαετίες 1950–1960 (Καινοτομία): Η ΔΕΘ έγινε το παράθυρο της τεχνολογίας για το ελληνικό κοινό. Εκεί παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα η τηλεόραση (κλειστό κύκλωμα) το 1954 και κατασκευάστηκε ο Πύργος του ΟΤΕ (τη δεκαετία του ’60).
  • Πολιτικό Βήμα: Με τα χρόνια, πέρα από εμπορική έκθεση, καθιερώθηκε ως το κορυφαίο πολιτικό βήμα όπου οι εκάστοτε Πρωθυπουργοί εξαγγέλλουν την κυβερνητική πολιτική και οικονομική στρατηγική (το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ»).
  • Σήμερα: Ο θεσμός διαχειρίζεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO και παραμένει ζωντανός, προσαρμοσμένος στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις.
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