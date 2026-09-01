90η ΔΕΘ: Τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής σε 10+1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – Πότε ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης και πότε «σβήνουν τα φώτα»

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Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτεί αφενός τα 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση και αφετέρου την εκκίνηση μιας νέας εποχής.

Τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής δίνουν και παίρνουν και τα χέρια των μαστόρων και των τεχνιτών «έχουν πάρει φωτιά».

Δείτε φωτογραφίες με τα μερεμέτια της τελευταίας στιγμής

Πότε ανοίγει τις πύλες της και μέχρι πότε θα διαρκέσει

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας:

Σαββατοκύριακα: 10:00 – 22:00

Καθημερινές: 16:00 – 22:00

Η ΝΕΑ ΔΕΘ επανασυστήνεται σε έναν εμβληματικό χώρο, δυναμικά ανανεωμένη και εξελίσσεται σε σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας.

Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία

Στο σταυροδρόμι αυτής της ανανεωτικής πορείας, η φετινή διοργάνωση υποδέχεται ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, η οποία θα εκπροσωπηθεί από ένα πανόραμα εταιρειών και φορέων από διαφορετικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα, θα αναδείξει τη μοναδική κουλτούρα της – παγκόσμιο σημείο αναφοράς ποιότητας, καινοτομίας και αρτιότητας.

Η Ιστορία της ΔΕΘ σε Σταθμούς