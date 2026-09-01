Ερντογάν: «Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στην κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία. Η δήλωση έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2026, πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ.

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Διεθνή Νέα

Πούτιν Ερντογάν
Πηγή: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία.
  • Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Ερντογάν πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.
  • Ο Ερντογάν τόνισε ότι «μαζί (με τη Ρωσία), θα προχωρήσουμε επίσης στην υλοποίηση ορισμένων νέων σταθμών μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου».

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Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντησή που είχε σήμερα (1/9/2026) με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

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«Μαζί (με τη Ρωσία), θα προχωρήσουμε επίσης στην υλοποίηση ορισμένων νέων σταθμών μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.

 

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