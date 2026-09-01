Ερντογάν: «Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία»

Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντησή που είχε σήμερα (1/9/2026) με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
🇷🇺🇧🇾🇹🇷 Putin, Lukashenko, and Erdogan held informal talks on the sidelines of the SCO summit.
▪️An informal meeting between Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan took place on the sidelines of the SCO summit in Bishkek.
▪️Earlier, Putin… pic.twitter.com/7Y9b6G16GE
— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) September 1, 2026
Turkey is one of Russia’s most privileged partners, both in international relations and in the economy — Putin tells Erdogan
‘Thanks to your personal attention and personal actions, our partnership has remained at a very high level’ https://t.co/3HIlqVigeF pic.twitter.com/4BW5JWG9wN
— RTRussia (@RT_Russia_) September 1, 2026
«Μαζί (με τη Ρωσία), θα προχωρήσουμε επίσης στην υλοποίηση ορισμένων νέων σταθμών μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.
Erdogan pitches new nuclear power plants with Russia to Putin
After revealing Russian-built Akkuyu NPP is nearing completion, Erdogan says he’s looking forward to launching its first unit ‘together’ https://t.co/P7IYdnNkLK pic.twitter.com/14PFVL50dh
— RTRussia (@RT_Russia_) September 1, 2026