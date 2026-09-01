Ζελένσκι: «Οι ασφαλείς ημέρες στους ρωσικούς ουρανούς τελείωσαν» – Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες

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Σαφή προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο απηύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία «γίνονται εντελώς ανασφαλείς», καθώς ουκρανικά drones θα επιχειρούν πλέον σε κλίμακα που, όπως είπε, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Στο βραδινό του μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η κλιμάκωση του πολέμου «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παραμείνει περιορισμένη στο ουκρανικό έδαφος», υπενθυμίζοντας ότι οι πρώτοι πύραυλοι και τα πρώτα drones που έπληξαν την Ουκρανία προήλθαν από τη Ρωσία και πέρασαν τα σύνορα από τον ρωσικό εναέριο χώρο.

«Σήμερα θέλουμε να προειδοποιήσουμε κάθε αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο, κάθε ασφαλιστική εταιρεία και όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα βασικά αεροδρόμια της Ρωσίας: ο ρωσικός εναέριος χώρος γίνεται εντελώς ανασφαλής», δήλωσε.

«Θα υπάρχουν drones στους ουρανούς της Ρωσίας»

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η Ουκρανία δεν απειλεί την πολιτική αεροπορία, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί στόχο κανένα πολιτικό αεροσκάφος.

«Απλώς θα υπάρχουν drones στους ουρανούς της Ρωσίας σε τέτοια κλίμακα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι οι ρωσικές αρχές δεν ενημερώνουν επαρκώς τον πληθυσμό, ο εναέριος χώρος της χώρας «ουσιαστικά θα κλείνει».

«Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία κλείνει τους ουρανούς της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory. Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Προειδοποίηση για Μόσχα και Αγία Πετρούπολη

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πρεσβευτές ξένων χωρών τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μόσχα να μεταφέρουν την προειδοποίηση στις κυβερνήσεις τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αεροπορικές εταιρείες που συνεχίζουν να πραγματοποιούν πτήσεις προς τα μεγάλα ρωσικά αεροδρόμια, κυρίως της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και προς άλλους σημαντικούς προορισμούς στη Ρωσία.

«Εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε να χαθούν αθώες ζωές. Γι’ αυτό προειδοποιούμε τους εταίρους μας: οι ασφαλείς ημέρες στους ουρανούς της Ρωσίας τελείωσαν», τόνισε.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών και άλλοι αρμόδιοι φορείς, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα ενημερώσουν διεθνείς οργανισμούς για τους κινδύνους που υπάρχουν πλέον στον ρωσικό εναέριο χώρο.

«Ουρανοί γεμάτοι drones δεν είναι μέρος για την πολιτική αεροπορία», κατέληξε.

Ukraine is a country of peace. And we truly respect the fact that our partners want to help bring this war to an end. We support every such effort. When the Americans asked us to pause strikes on Moscow and St. Petersburg on August 25, 26, and 27, we observed that pause. There… pic.twitter.com/wck56fwMUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

«Η Ουκρανία είναι χώρα ειρήνης»: Ο Ζελένσκι αποκάλυψε αναστολή πληγμάτων στη Ρωσία κατόπιν αιτημάτων εταίρων

Σε νέα ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με βίντεο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανήλθε στην προειδοποίησή του για τον ρωσικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να αναστέλλει προσωρινά τις επιθέσεις με drones όταν αυτό ζητείται από τους εταίρους της για λόγους διπλωματίας και διαπραγματεύσεων.

«Η Ουκρανία είναι μια χώρα ειρήνης. Και πραγματικά σεβόμαστε το γεγονός ότι οι εταίροι μας θέλουν να βοηθήσουν ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει. Υποστηρίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Κίεβο να αναστείλει τα πλήγματα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στις 25, 26 και 27 Αυγούστου, η ουκρανική πλευρά συμμορφώθηκε με το αίτημα.

«Δεν υπήρξαν πλήγματα στη Ρωσία, ενώ τα πλήγματα στην Ουκρανία συνεχίστηκαν», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «μία άλλη παγκόσμια δύναμη» ζήτησε από την Ουκρανία να αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα πλήγματα προς την κατεύθυνση του Βλαδιβοστόκ και ότι το Κίεβο συμφώνησε και σε αυτό το αίτημα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι προετοιμάζονται νέες συναντήσεις στη Μόσχα, κάτι που, όπως είπε, η Ουκρανία θα λάβει επίσης υπόψη.

«Υποστηρίζουμε πάντοτε κάθε βήμα προς την ειρήνη, κάθε βήμα που μπορεί να εμποδίσει τη Ρωσία να καταστήσει αυτόν τον πόλεμο ατελείωτο. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και οι ηγέτες έχουν δίκιο όταν το λένε αυτό στον Πούτιν», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο, όταν του ζητείται από τους εταίρους του στο πλαίσιο διπλωματικών πρωτοβουλιών, να δημιουργεί προσωρινά «παράθυρα» χωρίς ουκρανικά drones σε συγκεκριμένες περιοχές και αεροπορικές διαδρομές της Ρωσίας.

«Για χάρη της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων, όποτε οι εταίροι μας απευθύνονται σε εμάς για αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι οι ρωσικοί ουρανοί θα καθαρίζουν από drones για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών», δήλωσε.

Κλείνοντας, συνέδεσε ευθέως την επιστροφή της ασφάλειας στον ρωσικό εναέριο χώρο με την πρόοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες:

«Η ασφάλεια θα επιστρέψει στους ουρανούς της Ρωσίας όταν υπάρξει πραγματική πρόοδος προς την ειρήνη. Προς το παρόν, οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία είναι για drones, όχι για την πολιτική αεροπορία».