Κόλαση στην Ουκρανία: 16 νεκροί και 54 τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα – Κίεβο και Οδησσός στο επίκεντρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 54 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, με το Κίεβο και την Οδησσό να δέχονται τα σφοδρότερα πλήγματα. Η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και 218 drones, ενώ έξι εργαζόμενοι των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Το βαρύτερο τίμημα καταγράφηκε στο Κίεβο και την περιφέρειά του, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν.

Έξι από τους νεκρούς ήταν εργαζόμενοι των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν βαλλιστικός πύραυλος έπληξε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Δεκάδες εκρήξεις μέσα σε 11 λεπτά

Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα στην ουκρανική πρωτεύουσα. Λίγο μετά τις 02:23 τα ξημερώματα, δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο μέσα σε μόλις 11 λεπτά, έως τις 02:34.

«Είναι η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εδώ και αρκετό καιρό», ανέφερε η αρχισυντάκτρια του Kyiv Independent, Όλγα Ρουντένκο, ενώ οι εκρήξεις συνεχίζονταν.

Στην περιοχή Νταρνίτσκι, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Χολοσίιβσκι, όταν χτυπήθηκε κτίριο που δεν χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Στο στόχαστρο και η Οδησσός

Σφοδρά χτυπήθηκε και η περιφέρεια της Οδησσού, την οποία η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μαζί με την περιφέρεια του Κιέβου, χαρακτήρισε ως έναν από τους κύριους στόχους της επίθεσης.

Πλήγματα σημειώθηκαν σε κατοικίες, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ LONG RANGE STRIKE WAR The Russian army struck energy infrastructure and ports in the Odessa region, the State Emergency Service reported. Odessa is now without a functioning port, which is devastating for trade. Stores have empty shelves due warehouse destruction and… pic.twitter.com/LEIYMPcaTv — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 1, 2026

Δύο κατοικίες, ένα εργαστήριο ραπτικής και η διεθνής πορθμειακή διάβαση Ορλίβκα, στα σύνορα με τη Ρουμανία, υπέστησαν ζημιές.

Αργότερα το πρωί, νέα ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ταχυδρομικό τερματικό σταθμό, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενο πλήγμα. Η φωτιά κατασβέστηκε και δεν αναφέρθηκαν επιπλέον θύματα.

Χιλιάδες οικογένειες έμειναν παράλληλα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

In Odessa und der Region Odessa wurden ein Kraftwerk und drei Umspannwerke beschädigt. Dort wurden außerdem 16 Lager mit Waffen und militärischer Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte sowie sechs Tanks mit Treibstoff und Schmierstoffen getroffen. pic.twitter.com/5kG9KVjXLW — 👑Мина👑 (@Mina7777Mina) September 1, 2026

218 drones και πύραυλοι κατά της Ουκρανίας

Κύριοι στόχοι της ρωσικής επίθεσης ήταν οι περιφέρειες του Κιέβου και της Οδησσού.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και 218 drones, περίπου το ένα τρίτο των οποίων ήταν αεριωθούμενα.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ή κατέστειλε 199 εναέριους στόχους, μεταξύ των οποίων πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, πέντε πυραύλους κρουζ Kalibr, δύο πυραύλους S8000 Banderol και 187 drones.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συντρίμμια από αναχαιτισμένους στόχους έπεσαν σε ακόμη δέκα.

❗️À Odessa, des camions sont en feu dans le quartier de Slobodka à la suite d’une attaque massive pic.twitter.com/XFsksDbnbg — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) September 1, 2026

Ζελένσκι: «Η Ρωσία σχεδιάζει τα πλήγματά της για τη μέγιστη καταστροφή»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του μετά τη νέα μαζική ρωσική επίθεση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών συνεχίζονται σε πολλές πόλεις και κοινότητες της Ουκρανίας από το προηγούμενο βράδυ, με σχεδόν 350 διασώστες να έχουν κινητοποιηθεί μόνο στο Κίεβο και την περιφέρειά του.

Όπως τόνισε, κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός αεριωθούμενων drones και βαλλιστικών πυραύλων, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές.

Στο Μπορίσπιλ, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, υπέστη ζημιές μια πενταώροφη πολυκατοικία, από την οποία απομακρύνθηκαν 50 άνθρωποι, ενώ χτυπήθηκαν και επιχειρήσεις. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στην περιοχή τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, από το προηγούμενο βράδυ συνεχίζονταν οι επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες και drones στην Οδησσό και την ευρύτερη περιοχή, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως υποστήριξε, επλήγη σκόπιμα συνοριακό πέρασμα με τη Ρουμανία, καθώς και εξαγωγικές υποδομές.

Για το Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το πλήγμα στο σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιφέρειες Χερσώνα, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Ζιτόμιρ, Σούμι και Ντνίπρο.

«Η Ρωσία σχεδιάζει πάντα τα πλήγματά της ειδικά για να προκαλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή στις ζωές των ανθρώπων και το πετυχαίνει μόνο όταν οι δυνατότητες αεράμυνας δεν επαρκούν», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση των ουκρανικών αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων μέσω του προγράμματος PURL και διμερών παραδόσεων, τονίζοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό» οι αποστολές αυτές να αυξηθούν μέσα στο φθινόπωρο.

«Ο αριθμός των θυμάτων της ρωσικής τρομοκρατίας εξαρτάται άμεσα από κάθε νέο πακέτο βοήθειας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки: майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі… pic.twitter.com/ZKQjSvt1lG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Έκτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων στο Κίεβο

Το νέο σφυροκόπημα έρχεται έπειτα από ημέρες σχεδόν αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα.

Στις 28 Αυγούστου, το Κίεβο κατέγραψε 13 συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής, τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στις 30 Αυγούστου ότι περίπου 800 ρωσικά αεριωθούμενα drones είχαν εξαπολυθεί μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες των παρατεταμένων επιθέσεων.

Τα συγκεκριμένα drones μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 600 χιλιόμετρα την ώρα, περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη των Shahed με εμβολοφόρους κινητήρες.

«Αυτή τη στιγμή, η τακτική της Ρωσίας είναι να εξαντλήσει την Ουκρανία και τους Ουκρανούς, πρωτίστως τον λαό μας», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι.