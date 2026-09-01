ΗΠΑ: «Εμμονική» καθηγήτρια κακοποιούσε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της – Του είχε στείλει 25.000 μηνύματα

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Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε πρώην καθηγήτρια στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, η οποία κακοποιούσε σεξουαλικά επί περίπου έξι μήνες έναν 15χρονο μαθητή της, συναντώντας τον σε ξενοδοχεία αλλά και στο σπίτι της. Η υπόθεση είχε αρχίσει να προκαλεί υποψίες στο σχολείο εξαιτίας της έντονης προσκόλλησής της στον ανήλικο, ενώ οι αρχές εντόπισαν περίπου 25.000 μηνύματα μεταξύ τους.

Η 45χρονη Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ, μητέρα δύο παιδιών και πρώην καθηγήτρια ειδικής αγωγής στο Freehold Intermediate School, άκουσε την ποινή της την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Μόνμαουθ, η σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και συνεχίστηκε για περίπου έξι μήνες, μέχρι τη σύλληψη της καθηγήτριας τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

«Είστε το τραύμα του. Τον καταστρέψατε»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία το θύμα μίλησε ενώπιον του δικαστηρίου για τις συνέπειες που είχε η κακοποίηση στη ζωή του.

Ο έφηβος είπε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στο λύκειο εξαιτίας της προσοχής που δεχόταν όταν οι συμμαθητές του έμαθαν τι είχε συμβεί. «Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε.

Όταν δήλωσε ότι είχε συγχωρήσει την πρώην καθηγήτριά του «για όσα έκανε», η 45χρονη ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η ίδια ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις της και δήλωσε ότι συγκινήθηκε από τη συγχώρεση του θύματος.

Η δικαστής Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα αυστηρή απέναντί της. «Είστε το τραύμα του. Τον καταστρέψατε», της είπε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, ο έφηβος είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία το καλοκαίρι του 2024.

25.000 μηνύματα μεταξύ καθηγήτριας και μαθητή

Η προσέγγιση του παιδιού, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, είχε αρχίσει ήδη από το φθινόπωρο του 2023.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ άρχισε να παρακολουθεί τις αθλητικές δραστηριότητες του μαθητή και να του αγοράζει δώρα, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τη δικαστή, ακόμη και σεξουαλικό βοήθημα.

Με την πάροδο του χρόνου, η συμπεριφορά της άρχισε να προκαλεί υποψίες στους συναδέλφους της.

Μία καθηγήτρια είχε καταθέσει στις αρχές ότι είδε την 45χρονη να χαϊδεύει τον αυχένα και την πλάτη του μαθητή με κυκλικές κινήσεις, να αγγίζει το πόδι του και να συμπεριφέρεται με τρόπο που της φάνηκε ότι παρέπεμπε σε φλερτ.

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι μεταξύ της καθηγήτριας και του ανήλικου είχαν ανταλλαχθεί περίπου 25.000 γραπτά μηνύματα.

Ο 15χρονος είχε μάλιστα πει σε φίλο του ότι ο ίδιος και η καθηγήτρια «έβγαιναν».

«Θα έλεγα ότι έχει εμμονή με αυτό το παιδί», είχε δηλώσει τότε η βοηθός εισαγγελέα Ντανιέλ Ζανζούκι.

Οι συναντήσεις σε ξενοδοχεία και στο σπίτι της

Τον Ιούνιο του 2024, υποδιευθυντής του σχολείου ενημέρωσε την αστυνομία για την υπόθεση.

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε στις αρχές ότι είχε αρχίσει και η ίδια να ανησυχεί για τον γιο της. Η κόρη της τής είχε πει ότι είχε δει τον αδελφό της μέσα στο αυτοκίνητο της καθηγήτριας, ενώ ο έφηβος περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα στο κινητό του τις νυχτερινές ώρες.

Αρχικά, ο 15χρονος αρνήθηκε ότι συνέβαινε κάτι μεταξύ τους. Αργότερα, όμως, αποκάλυψε στη μητέρα του τη σεξουαλική σχέση με την καθηγήτρια.

Στην αστυνομία κατέθεσε ότι η κακοποίηση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2024 και ότι η 45χρονη τον συναντούσε σε ξενοδοχεία και στο σπίτι της.

Η έρευνα του Τμήματος Ειδικών Θυμάτων της Εισαγγελίας της κομητείας Μόνμαουθ και της αστυνομίας του Φρίχολντ κατέληξε ότι η εγκληματική συμπεριφορά συνεχίστηκε για περίπου έξι μήνες.

Θα εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής

Η Χάβεμαν-Νίντραχ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 και αντιμετώπισε κατηγορίες για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση πρώτου βαθμού και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο δεύτερου βαθμού.

Τον Ιανουάριο του 2026 δήλωσε ένοχη για τη διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση.

Στις 28 Αυγούστου καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξης, ενώ το δικαστήριο όρισε ότι θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής της προτού αποκτήσει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους.