Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια με σαουδαραβικό πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ – Χτυπήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών

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Δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο δέχθηκαν επίθεση με άγνωστα βλήματα ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου. Τα δύο πλοία χτυπήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, ανοικτά του Ομάν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών και παρακολούθησης Marisks και Kpler, τα δύο δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα στον τερματικό σταθμό Τζουάιμα την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει το Reuters.

Η Marisks ανέφερε ότι τα σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά συνιστούν «περαιτέρω κλιμάκωση της απειλής στον διάδρομο του Ομάν».

Τα δύο χτυπήματα μέσα σε λίγα λεπτά

Το πρώτο πλοίο που επλήγη ήταν το Sidr, υπερδεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τη Marisks, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα περίπου 16,6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν, στις 19:52 ώρα Γκρίνουιτς τη Δευτέρα.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, το Senegal Prosperity, με σημαία Λιβερίας, φέρεται να χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα, περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Χασάμπ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations ανέφερε επίσης ότι τρία βλήματα έπληξαν δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή, καθώς αυτό εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που φαίνεται να παραπέμπει στο ίδιο περιστατικό.

Οι διαχειρίστριες εταιρείες των δύο πλοίων, Bahri για το Sidr και Sinokor για το Senegal Prosperity, δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Στο επίκεντρο της έντασης τα Στενά του Ορμούζ

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Οι αποκλεισμοί που έχουν επιβάλει το Ιράν και οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Κόλπο, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να επιβάλουν τον έλεγχό τους στη θαλάσσια οδό.

Πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν από περισσότερους από έξι μήνες, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως το Κατάρ και το Ομάν, με στόχο την επαναλειτουργία του στενού, δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Η Saudi Aramco είχε επαναλάβει τον Αύγουστο τις φορτώσεις και τις πωλήσεις πετρελαίου από εγκαταστάσεις εντός των Στενών.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι νέες επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα ενίσχυσαν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη, μετά και τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν, έπειτα από τις πρώτες ανταλλαγές πυρών από τα τέλη Ιουλίου.

Νωρίτερα την Τρίτη, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν επίσης μεταδώσει ότι σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο σταμάτησε ενώ διέσχιζε τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.