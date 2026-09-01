Κυψέλη: «Το παιδί ήταν άρρωστο, δεν το σκοτώσαμε εμείς» λέει ο 43χρονος κατηγορούμενος – Η ανατριχιαστική ομολογία της 38χρονης

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που ήταν τοποθετημένο μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος μίλησε στο LiveNews και υποστήριξε: «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Και είχαν πάει στον γιατρό».

Η ανατριχιαστική ομολογία της 38χρονης

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα είπε η 38χρονη Γερμανίδα στους αστυνομικούς για το νεκρό βρέφος. Ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της, ότι το είχε γεννήσει το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας και ότι ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Επίσης είπε ότι και τα άλλα δύο παιδιά είναι δικά της.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να είπε η 38χρονη.

«Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας», συνέχισε η Γερμανίδα.

Σύμφωνα με το MEGA, η 38χρονη φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς μια εκδοχή παρόμοια με εκείνη του 43χρονου σχετικά με το βρέφος. Φέρεται να είπε στις Αρχές ότι γέννησε το μωρό το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας και υποστήριξε ότι της έδωσαν άλλο παιδί, το οποίο ήταν «δαιμονισμένο» και έκλαιγε ασταμάτητα. Όπως φέρεται να είπε, το βρέφος πέθανε έπειτα από περίπου οκτώ μήνες, από παθολογικά αίτια, καθώς πονούσε στο στομάχι του και στη συνέχεια σταμάτησε να κλαίει.

«Δεν είχε πάει στο Χαμόγελο του Παιδιού ο 12χρονος γιος μου. Δεν είχαν θέσεις. Πήγε σε νοσοκομείο για μια εβδομάδα στο Παίδων. Είχε γίνει μια κλοπή, πήγε το παιδί κι έκλεψε ένα κινητό μαζί με τον μικρό μου. Τα βρήκε η αστυνομία, τα πήγε στο Χαμόγελο αλλά δεν είχαν θέσεις και μετά τα πήγε ως ασυνόδευτα στο νοσοκομείο» είπε ακόμη η Γερμανίδα αναφορικά με τον γιο της.

Τι λέει ο δικηγόρος της 38χρονης

«Εγώ συνάντησα χθες την εντολέα μου. Πρέπει να πούμε το εξής: Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα, κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να της αποδίδεται μέχρι στιγμής» δήλωσε στο Star, δικηγόρος της Γερμανίδας, Χρήστος Ψαρράς.

Αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της 38χρονης σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει πει, είχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα, λέγοντας: «Υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα. Μου είπε το εξής και το είπε και δημοσίως, οπότε μπορώ να το πω: Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα -έτσι ισχυρίζεται- χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο», είπε ο δικηγόρος.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Νέα στοιχεία για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου φερόμενου πατέρα της οικογένειας έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπεία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για διακίνηση ναρκωτικών.

Η οικογένεια άλλαζε συχνά σπίτια

Σύμφωνα με όσα είπε στον Realfm 97,8 ο Θεοδόσης Πάνου, η οικογένεια συνήθιζε να αλλάζει συχνά σπίτια. Ακόμη και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών καθώς δείχνει ότι πιθανόν ήθελαν κάτι να κρύψουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Το βρέφος έφερε 20 μαχαιριές

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στο enikos.gr «το βρέφος είναι ένα αγοράκι, μεταξύ 7 και 9 μηνών. Μιλάμε ξεκάθαρα για βρεφοκτονία. Ωστόσο επειδή η σορός είχε καταψυχθεί, μέχρι στιγμής από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.

Το άψυχο κορμάκι του βρέφους έφερε 20 μαχαιριές οι οποίες είχαν γίνει με ένα μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα τραύματα ήταν τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά ενώ μία μαχαιριά έφτασε μέχρι τον θώρακα του μωρού.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο «μικροσκόπιο» το DNA

Μέχρι στιγμής, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία που να δικαιολογούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ αρνούνται κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά τα αντίθετα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το τοπίο γύρω από τις ακριβείς σχέσεις των ατόμων που διέμεναν στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, καθώς και ποια είναι η ακριβής συγγενική τους σχέση με το νεκρό βρέφος.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα”

Ένοικος γειτονικής πολυκατοικίας ανάφερε στην εφημερίδα “Απογευματινή” ότι είχε δει τα τρία αδέλφια να κυκλοφορούν ακόμη και τα μεσάνυχτα έξω από την πολυκατοικία.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τι μπορεί να συνέβαινε” είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” με εισαγγελική εντολή και θα υποβληθούν σε σειρά εξετάσεων. Παράλληλα, αναμένεται να συνομιλήσει μαζί τους ειδικός παιδοψυχολόγος ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους ύστερα από όσα έζησαν τόσο στο σπίτι- κολαστήριο της Κυψέλης όσο και σε προηγούμενα σπίτια.