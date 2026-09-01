Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Γρηγόρης Μόργκαν: Γιορτάζουν δύο χρόνια γάμου – «Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν»

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Την δεύτερη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν σήμερα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, με την κοινή τους ζωή να έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο νόημα από την στιγμή που ήρθε στη ζωή ο γιος τους, Ιάσονας – Παναγιώτης.

Οι δυο τους, θέλησαν να μοιραστούν με τους ακολούθους τους κοινά τους στιγμιότυπα από την σχέση και την οικογενειακή τους ζωή, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη τους με δύο ξεχωριστές αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram.

Γρηγόρης Μόργκαν: Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο την θαυμάζω

Ο Γρηγόρης Μόργκαν επέλεξε να δημοσιεύσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών από στιγμές με την σύζυγό του, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Αυτό το post μάλλον θα βγει λίγο μεγάλο… αλλά προσπαθώ να βρω τις σωστές λέξεις για να περιγράψω πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η μέρα.

Σήμερα κλείνουμε δύο χρόνια παντρεμένοι. Και σαν να μην ήταν ήδη αρκετά σημαντική αυτή η ημερομηνία, σήμερα είναι και η γιορτή της Ευρυδίκης. ❤️

Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο την θαυμάζω.

Για το πώς καταφέρνει να είναι μια υπέροχη γυναίκα, σύντροφος και μαμά, να δίνει τόση αγάπη και φροντίδα στην οικογένειά μας και ταυτόχρονα να συνεχίζει να δουλεύει, να δημιουργεί, να κυνηγάει τα όνειρά της και να τα ισορροπεί όλα με έναν τρόπο που πολλές φορές με κάνει να την κοιτάζω και να αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνει.

Το να τη βλέπω ως μαμά είναι κάτι που δύσκολα περιγράφεται. Η αγάπη, η δύναμη και η τρυφερότητα που δίνει κάθε μέρα είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω ζήσει.

Και το πιο όμορφο απ’ όλα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά παραμένει πάντα η Ευρυδίκη που ερωτεύτηκα.

Είμαι περήφανος για σένα, για εμάς και για τη ζωή που χτίζουμε μαζί.

Σήμερα λοιπόν είναι διπλή γιορτή. Η επέτειός μας και η γιορτή σου.

Αλλά για μένα, η αλήθεια είναι ότι σε γιορτάζω κάθε μέρα.

Χρόνια πολλά αγάπη μου.

Χρόνια μας πολλά. ❤️

Σ’ αγαπώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Krash Doll🤙 (@morgan.grigoris)

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα

Από την πλευρά της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε τη δική της ανάρτηση, επιλέγοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν διαφορετικές στιγμές από τα χρόνια που έχει μοιραστεί με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

«Two years of us.

Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα.

Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί.

Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου.

Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής.

Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι.

Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν.

Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ @morgan.grigoris 🫀

Always you. 🤍

01.09.2024».