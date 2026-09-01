Γεωργιάδης για την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με το «ακαθόριστο φύλο»: «Ένα λάθος έγινε και διορθώθηκε, ψυχραιμία» – Η απάντηση σε Σαμαρά και Βελόπουλο

Απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τις επιλογές φύλου «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο» που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα υψηλού κόστους.

Σε ανάρτησή του στο X, υπουργός Υγείας ανέφερε ότι πληροφορήθηκε το γεγονός από δημοσίευμα εφημερίδας και αμέσως ζήτησε να ενημερωθεί. Όπως τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση».

Η απάντηση σε Σαμαρά και Βελόπουλο

Απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά που εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε: «στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι “αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…”. όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο που έκανε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. «Έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)», αναφέρει.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Η ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ

«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής:

Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα “προφίλ του ασφαλισμένου” στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά:

«”Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

«”Μαλώνει” ο “μασέρ” του γάμου ομοφυλοφίλων Άδωνις Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά για το δήθεν “τρίτο φύλο” και χαλάει μια “φιλία” πολλών ετών που χέρι-χέρι μαζί ψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά, αντεθνικά μέτρα…», σχολιάζει η Ελληνική Λύση μέσω ανακοίνωσής της.