Τσουκαλάς: Στόχος μας είναι ένα μοντέλο που θα παράγονται περισσότερα και θα μοιράζονται δικαιότερα – Θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤnews, ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ακρίβεια, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο ένα παραγωγικό μοντέλο που θα δημιουργεί περισσότερο πλούτο και θα τον κατανέμει δικαιότερα, με έμφαση στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και την ενίσχυση των πολιτών.

Απαντώντας στην κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε:

«Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν καταλαβαίνει και επειδή μία δήλωση, όπως ήταν η χθεσινή, γίνεται από κάποιον που δεν έχει διαβάσει την πρότασή μας, θεωρώ ότι ο σκοπός του είναι να εξαπατήσει τους πολίτες.

Η πρόταση αυτή που προφανώς αναφέρει, δεν έχει καμία σχέση με τα δάνεια. Η εν λόγω πρόταση αφορά στις 120 δόσεις και αυτό που λέμε είναι πως αντί για τις 72 δόσεις – που προτείνει η Νέα Δημοκρατία – χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και αποκλείει όσους έχουν ρυθμισμένη οφειλή ή όσους οι οφειλές γεννήθηκαν από το ‘23 και μετά, εμείς λέμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις – όπου το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ είναι τέτοιο – να υπάρχει το «split and balance».

Πρόκειται για μία αρχή που εφαρμόζουν οι τράπεζες και πληρώνει ο οφειλέτης 120 μήνες με παγωμένο το 30% και το 70% με τόκο και τότε αν είναι συνεπής, αν φανεί ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική δυνατότητα και υφίσταται ένα συγκεκριμένο προφίλ συνέπειας τότε ένα μέρος του χρέους να διαγράφεται. Κυρίως, δε, σε μεγάλες οφειλές που το κράτος δεν έχει πάρει ούτε θα πάρει ευρώ.

Επομένως, αυτό για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ είναι μία συνήθης πρακτική των τραπεζών. Δεν τον ακούσαμε όμως να στρέφεται κατά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να τα ψέγει ότι δημιουργούν έτσι στρατιές κακοπληρωτών», δήλωσε δηκτικά.

Με το ιδιωτικό χρέος να παραμένει ένα από τα μεγάλα βάρη για τα νοικοκυριά, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξήγησε σε ποιους ακριβώς αναφέρεται η πρόταση του κόμματος για τα κόκκινα δάνεια:

«Στη χώρα έχουμε δύο επίπεδα δανεισμού. Αυτούς που δανείστηκαν έως το 2010 και μετά ήρθε μια οικονομική κρίση που κατακρήμνισε εισοδήματα. Αυτή είναι η ουρά του ιδιωτικού χρέους που 16 χρόνια μαστίζει την κοινωνία και αυτό πρέπει να λύσουμε. Και είναι άλλος ο δανεισμός είναι που δίνεται εδώ και δύο τρία χρόνια που άνοιξαν λίγο οι κάνουλες και εν προκειμένω δεν έχουμε κόκκινο δανεισμό. Εμείς, λοιπόν, αυτό που λέμε αφορά στα δάνεια της περιόδου εκείνης που συνεχίζουν να είναι βραχνάς».

Ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της προαίρεσης του δανειολήπτη όταν ένα δάνειο μεταβιβάζεται σε fund:

«Η όλη στάση της κυβέρνησης στην πρόταση μας και στο ζήτημα της προαίρεσης ή είναι πραγματικά δόλος ή είναι άσχετοι. Τί είναι προαίρεση; Πρόκειται για τη δυνατότητα του δανειολήπτη να κάνει αντιπρόταση στην τιμή που παίρνει ένα fund το δάνειο. Εμείς λέμε το εξής: Έρχεται η τράπεζα να πουλήσει ένα δάνειο σε ένα fund ή ένα fund έχει αγοράσει ήδη το δάνειο τότε με νομοθετική παρέμβαση θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το δανειολήπτη για το ποσοστό της αρχικής οφειλής που το fund θα δαπανήσει ή δαπάνησε και ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να πληρώσει το δάνειο σε μια τιμή που θα υπερβαίνει εύλογα το ποσό που πωλείται το δάνειο , η οποία κλιμακωτά προβλέπουμε ποια θα είναι.

Αν, λοιπόν, αγοράζει για παράδειγμα το δάνειο σε ποσοστό 50% της οφειλής εκεί θα μπορεί να ζητήσει το fund συν 20%. Εμείς δεν λέμε να μην κερδίσουν αλλά όχι αυτό που συμβαίνει επί Νέας Δημοκρατίας – να κερδίζουν 400% και να ζητάνε για δάνεια που αγόρασαν στο 20%, συν τόκους δεκαετίας, και κάτι που το πλήρωσαν 20.000 να τους αποφέρει 200.000. Αυτήν την κερδοσκοπία θα την σταματήσουμε όσο και αν αυτό ενοχλεί τον κύριο Γεωργιάδη».

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη περιλαμβάνεται στις πρόσφατες θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, μαζί με την ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers» επεσήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Περνώντας στο ζήτημα των πλειστηριασμών, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε θέμα ελέγχου των σχέσεων μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO:

«Πρέπει να ελεγχθούν οι τριγωνικές σχέσεις μεταξύ των funds, των servicers που διαχειρίζονται το δάνειο και το βγάζουν σε πλειστηριασμό εκ μέρους των funds και των εταιριών REOCO, οι οποίες το αγοράζουν σε πολύ χαμηλή τιμή στον πλειστηριασμό». Και εξηγώ:

«Ένα σπίτι που έχει εμπορική αξία της τάξης των 300.000 ευρώ, οι servicers το βγάζουν στον πλειστηριασμό για 200.000 και έρχεται η εταιρεία REOCO το “χτυπάει”, το κρατάει εκτός αγοράς για ένα χρονικό διάστημα και έτσι δημιουργεί τεχνητή έλλειψη στην αγορά επιβαρύνοντας παραπάνω το ήδη οξύ στεγαστικό ζήτημα και έρχονται δύο χρόνια μετά και το αγοράζουν πολύ ακριβότερα ξανακερδίζοντας χρήματα. Άρα κερδίζουν και όταν αγοράζουν φτηνά και όταν εκπλειστηριάζουν φτηνά και όταν πουλάνε πολύ ακριβά μετά.

Γι’ αυτό κρίνεται πολύ σημαντική η προστασία της α’ κατοικίας και επαναφορά του νόμου – στα πρότυπα του νόμου του 3869 -, απαλλαγή ή και περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή όταν ένα δάνειο πουλήθηκε και ποινές στους servicers όταν έχουν συμπεριφορά αντίθετη του Κώδικα Δεοντολογίας. Μάλιστα, όχι ποινές “χάδι” αλλά να μην μπορούν να αναζητήσουν τους τόκους υπερημερίας και να μην είναι εκτελεστή μια κατάσχεση ή μια διαταγή πληρωμής όταν αυτή εκδίδεται ενώ υπάρχει διαπραγμάτευση με το δανειολήπτη».

«Σε αυτά, λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι υπήρχε άλλος δρόμος ενώ εκείνη συνειδητά επέλεξε να υπηρετεί τα funds. Η οδηγία 1023 του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε συστήματα προστασίας της α’ κατοικίας» ανέφερε ζητώντας από την κυβέρνηση ξεκάθαρες απαντήσεις.

Με φόντο τη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή από χθες για μειώσεις τιμών σε 1.740 προϊόντα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της μόνιμης αντιμετώπισης των υπερκερδών και όχι μόνο των προσωρινών μειώσεων στο ράφι.

«Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θα τις ακούσετε και στη ΔΕΘ για ακόμη μία φορά. Εμείς δεν επιλέγουμε την τακτική άλλων κομμάτων που λένε ότι στη χώρα σήμερα δεν παράγεται καθόλου πλούτος. Δεν είμαστε στο 2015. Παράγεται κάποιος πλούτος, πολύ λιγότερος βέβαια από εκείνον που θα μπορούσαμε γιατί χάσαμε μια παραγωγική ευκαιρία γιατί δεν παράγουμε γιατί έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών και πολύ χαμηλή παραγωγικότητα σε συνδυασμό με πολύ αρνητική δημογραφική προβολή. Στόχος είναι να παράγουμε παραπάνω αλλά και να μοιράζεται δικαιότερα ο πλούτος και να φτάνει σε όλους. Να κερδίζουν οι επιχειρήσεις μας, να κερδίζουν όμως και οι πολίτες», τόνισε.

Μάλιστα, ο Εκπρόσωπος Τύπου άφησε αιχμές για την τακτική της κυβέρνησης να ανακοινώσει επικείμενη μείωση τιμών δίνοντας παράλληλα χώρο στην αισχροκέρδεια. Πιο συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι «βγήκε στις 8 Ιουλίου ο κ. Θεοδωρικάκος και ανακοίνωσε μείωση τιμής σε 1.700 προϊόντα. Από την στιγμή της ανακοίνωσης μέχρι της στιγμή της εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας μεσολάβησαν δύο μήνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, υπάρχουν τουλάχιστον 30 προϊόντα εντός των 1.700 των οποίων η τιμή αυξήθηκε κατά 30%. Πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες πρακτικές και αν εντοπίζει ουρανοκατέβατα υπερκέρδη, να τα φορολογεί».

Αναφερόμενος στη διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Τσουκαλάς καυτηρίασε τις πολιτικές αντιδράσεις που έχουν προκύψει προχωρώντας σε δύο παραδείγματα:

«Όπως και στην περίπτωση των funds έτσι και στην συγκεκριμένη δεν μπορώ παρά να εντοπίσω μία κοινή αντιθεσμικότητα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ.

Εγώ θεωρώ λάθος του κ. Τσίπρα που έρχεται στην Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό και πριν τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα θα έρθει δύο φορές. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπάει την παράδοση και για πρώτη φορά επιλέγει να κάνει face control για την θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν διαφωνούμε, παραμένει ένα δημοκρατικό κόμμα και προφανώς δεν είναι εχθρός του πολιτεύματος, άρα δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να του απαγορεύσει να έχει αντιπρόεδρο.

Να θυμηθούμε μάλιστα ότι το 2015 η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την θέση αυτή και σήμερα επιλέγει να υπερακοντίσει σε αντιθεσμικότητα μέχρι και τον κ. Βελόπουλο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία προσωποποιεί προσωπικές συγκρούσεις του Πρωθυπουργού για να μην ψηφίζει ένα πρόσωπο».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα και αυτό είναι που το ξεχωρίζει τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από άλλα νεοπαγή κόμματα, που έχουν όμως παλιές λογικές, λογικές, πελατειακές, συντηρητικές και αντιθεσμικές», κατέληξε.