Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα στο χέρι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις του Παναθηναϊκού υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της 1ης Σεπτεμβρίου. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου.

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Αθλητισμός

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Παναθηναϊκού.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.
  • Αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στα τέλη του Οκτωβρίου, με την κατάστασή του να παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άτυχος στάθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

Ο Αμερικανός άσος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Πλέον, η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο των «πράσινων», με την ομάδα να εύχεται στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, κάτι που αναμένεται να γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου.

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