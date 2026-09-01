Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα στο χέρι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

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Άτυχος στάθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

Ο Αμερικανός άσος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Πλέον, η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο των «πράσινων», με την ομάδα να εύχεται στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, κάτι που αναμένεται να γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου.