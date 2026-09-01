Ολυμπιακός: Προς τον Πειραιά ο Γκουστάβο Πουέρτα μέσω… Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ισπανία και Κολομβία

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, καθώς δημοσιεύματα από την Κολομβία και την Ισπανία αναφέρουν ότι έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον άμεσο δανεισμό του στους «ερυθρόλευκους».

Η αγγλική ομάδα αναμένεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού στη Ράσινγκ Σανταντέρ και να τον εντάξει στο δυναμικό της. Στη συνέχεια, ο Πουέρτα αναμένεται να μετακομίσει στην Ελλάδα, προκειμένου να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2026-27, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετάσχει με την ομάδα του Πειραιά στο Europa League.

Συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το 2030

Ο Κολομβιανός δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα, ο οποίος ειδικεύεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ, ανέφερε ότι έχει ήδη επιτευχθεί προφορική συμφωνία για την ένταξη του Πουέρτα στο ποδοσφαιρικό γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όπως μετέδωσε, ο 23χρονος μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο, βάσει των σχετικών πληροφοριών, θα έχει διάρκεια έως το 2030. Ωστόσο, ο Κολομβιανός δεν αναμένεται να αγωνιστεί άμεσα στην Premier League, καθώς ο πρώτος σταθμός του μετά τη μεταγραφή του θα είναι ο Ολυμπιακός, στον οποίο θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν.

«Έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία ώστε ο Γκουστάβο Πουέρτα να γίνει νέος παίκτης του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσής του. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα βρίσκεται αυτή τη σεζόν στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στο Europa League», ανέφερε ο Σιέρα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ρεπορτάζ του Ματέο Μορέτο, σύμφωνα με τον οποίο η αποχώρηση του Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει τη μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον άμεσο δανεισμό του στον Ολυμπιακό.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πουέρτα εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να καταβληθεί για την αποχώρησή του από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Οι διαπραγματεύσεις και ο ρόλος του Ολυμπιακού

Οι διαπραγματεύσεις επιταχύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να οδηγούνται σε συμφωνία τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στις χώρες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να προχωρά τελικά στην αγορά του από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Ο δανεισμός στον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό βήμα του Πουέρτα μετά τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα. Στον Πειραιά θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει σταθερό χρόνο συμμετοχής και να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πριν επιχειρήσει στη συνέχεια να κερδίσει θέση στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στην Premier League.

Ο 23χρονος μέσος, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του με την εθνική Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αναμένεται έτσι να αποχωρήσει από τη Ράσινγκ Σανταντέρ και το ισπανικό πρωτάθλημα.

Εφόσον ολοκληρωθούν τα τυπικά της συμφωνίας, ο Πουέρτα θα ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά τη σεζόν 2026-27 θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.