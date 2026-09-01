Βαγγέλης Παυλίδης: Συνήθεια που έγινε… λατρεία – Σκόραρε ξανά στη νίκη της Μπενφίκα επί της Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ – Δείτε βίντεο

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Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε την παραγωγική εκκίνησή του στη φετινή σεζόν, σκοράροντας ξανά με τη φανέλα της Μπενφίκα και συμβάλλοντας στη νίκη με 2-1 επί της Εστορίλ, για την 4η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό και έφτασε τα 11 γκολ στη σεζόν, πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου.

Η Μπενφίκα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και λίγο πριν από την ανάπαυλα κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε προβάδισμα.

Το 11ο γκολ του Παυλίδη

Στο 40ό λεπτό, ο Παυλίδης υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε άμεσα, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία για το 1-0 των «αετών».

Με αυτό το τέρμα, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε ήδη τα 11 γκολ στη φετινή σεζόν, συνεχίζοντας με υψηλό ρυθμό το σκοράρισμά του και έχοντας σταθερή παρουσία στην επιθετική λειτουργία της πορτογαλικής ομάδας.

Η Μπενφίκα διατήρησε τον έλεγχο και μετά την ανάπαυλα, βρίσκοντας γρήγορα και δεύτερο γκολ. Στο 51ο λεπτό, ο Λενγκλέ έκανε το 2-0, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν την αναμέτρηση, ωστόσο η Εστορίλ κατάφερε να μειώσει στο 82ο λεπτό με τον Μπεργκαουί, διαμορφώνοντας το 2-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η Μπενφίκα, πάντως, διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και εξασφάλισε τη νίκη με 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να έχει ανοίξει τον δρόμο για την επικράτησή της με ακόμη ένα γκολ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4

Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα 1-1

Αρούκα-Μαρίτιμο 2-1

Ακαντέμικο-Πόρτο 0-3

Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3

Κάσα Πία-Μορεϊρένσε 0-1

Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε 0-0

Μπενφίκα-Εστορίλ 2-1

Μπράγκα-Γκιμαράες 1-0

Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)