Άστον Βίλα – Άρσεναλ 0-1: Ο Σάκα έδωσε τη νίκη στους «Gunners» – Αλλαγή στο ημίχρονο ο Τζόλης

Η Άρσεναλ συνέχισε με νίκη την πορεία της στην Premier League, επικρατώντας 1-0 της Άστον Βίλα στο «Villa Park», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Μπουκάγιο Σάκα στο 59ο λεπτό, με τους «Gunners» να κάνουν το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν και να παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο, τον αντικατέστησε στην ανάπαυλα, περνώντας στη θέση του τον Έζε. Ο Έλληνας διεθνής είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο και αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στο δυναμικό παιχνίδι του Κας.

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο και δοκάρι για την Άστον Βίλα

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ. Η Άρσεναλ επιχείρησε να δημιουργήσει κινδύνους κυρίως από τα άκρα και κατέγραψε 12 σέντρες στο πρώτο 45λεπτο, χωρίς όμως να τις αξιοποιήσει.

Ο Τζόλης ήταν δραστήριος, αλλά αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στις μονομαχίες του με τον Κας. Οι ευκαιρίες ήταν περιορισμένες, με την τελευταία από τις τέσσερις τελικές προσπάθειες της Άρσεναλ στο πρώτο μέρος να καταγράφεται στο 18ο λεπτό.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, από την άλλη πλευρά, παρουσίασε καλή εικόνα απέναντι στους πρωταθλητές και δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, χωρίς να βρει το γκολ. Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στην Άστον Βίλα, όταν ο Μπουεντία σημάδεψε το δοκάρι στο 11ο λεπτό.

Ο Σάκα έκρινε την αναμέτρηση

Η Άρσεναλ επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας. Η υπεροχή της απέδωσε στο 59ο λεπτό, όταν οι Λονδρέζοι συνεργάστηκαν αποτελεσματικά στην επίθεση.

Ο Καλαφιόρι κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Άστον Βίλα και έστειλε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Σάκα είχε πάρει την κατάλληλη θέση και με προβολή διαμόρφωσε το 1-0.

Θετική ήταν και η παρουσία του Γκιμαράες, ο οποίος με τις κάθετες μεταβιβάσεις του πρόσθεσε ταχύτητα και αμεσότητα στο παιχνίδι των «Gunners». Στο 75ο λεπτό δημιούργησε την ευκαιρία για το δεύτερο γκολ, βρίσκοντας τον Χάβερτς σε θέση εκτέλεσης, όμως ο Σουζούκι αντέδρασε αποτελεσματικά και διατήρησε το 1-0.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, η Άρσεναλ διατήρησε τον έλεγχο και περιόρισε επιθετικά την Άστον Βίλα, η οποία δεν κατάφερε να καταγράψει τελική προσπάθεια εντός εστίας.

Οι «Gunners» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, έφυγαν από το «Villa Park» με τους τρεις βαθμούς και έγιναν η τέταρτη ομάδα που έκανε το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της Premier League. Αντίθετα, η Άστον Βίλα παρέμεινε χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπόρνμουθ – Έβερτον 1-1

Κόβεντρι – Χαλ 0-1

Τότεναμ – Νιούκαστλ 0-2

Τσέλσι – Μπράιτον 4-3

Λιντς – Μπρέντφορντ 1-1

Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 5-2

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 0-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)