Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Παντάνασσα – Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου πριν πέσει από τη γέφυρα

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Βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την πορεία του αυτοκινήτου λίγες στιγμές πριν από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/8/2026) στην Παντάνασσα, με δύο νεαρούς Γερμανούς τουρίστες να τραυματίζονται.

Στο μικρό απόσπασμα, το ΙΧ φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά μέσα σε ελάχιστο χρόνο από το οπτικό πεδίο της κάμερας. Λίγο αργότερα, το όχημα εξετράπη της πορείας του, έπεσε από τη γέφυρα και κατέληξε στο έδαφος κάτω από αυτήν.

Το νέο οπτικό υλικό προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται για τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ οι εικόνες από το σημείο μετά την πτώση αποτυπώνουν τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σχεδόν ολοκληρωτική παραμόρφωση του αμαξώματος του ΙΧ, το οποίο, λόγω των σοβαρών ζημιών, έμοιαζε με «φυσαρμόνικα».

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η κατάσταση των δύο τουριστών

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαροί Γερμανοί τουρίστες. Ο ένας κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, ενώ για τον απεγκλωβισμό του δεύτερου χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν και τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Παρά τη σοβαρότητα του τροχαίου και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον και το νέο βίντεο στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του ατυχήματος. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.