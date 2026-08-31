Μεσσήνη: Καρέ – καρέ η δράση του 60χρονου που συνελήφθη 2 φορές μέσα σε 4 ημέρες για εμπρησμούς από πρόθεση – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 60χρονου, ο οποίος συνελήφθη δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες και που κατηγορείται για εμπρησμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσήνης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε βιντεοληπτικό υλικό, που παρουσίασε ο ANT1 και το οποίο εξετάζουν οι αρχές, διακρίνεται ο 60χρονος να κινείται στο σημείο “μηδέν”, όπου ξεκίνησε μια από τις τέσσερις εστίες σε έναν ελαιώνα δίπλα στο πρανές του δρόμου σε μια περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Στα πλάνα από βίντεο κάμερας ασφαλείας, φαίνεται να ξεπηδούν οι πρώτοι καπνοί και ο ίδιος να απομακρύνεται με σταθερό βηματισμό από το σημείο. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, ξεπροβάλλουν φλόγες από πίσω του.

Από τους περιοριστικούς όρους στη δεύτερη σύλληψη

Ο 60χρονος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο εμπρησμούς από πρόθεση. Μετά την απολογία του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, με τη χρήση γυμνής φλόγας, φέρεται να προκάλεσε άλλες δύο εστίες σε ξηρά χόρτα στις 16:00 και στις 17:40, δεύτερη πυρκαγιά σε περιοχές της Μεσσήνης. Ύστερα από άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη εκ νέου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕΕ Μεσσηνίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ξανά αύριο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.