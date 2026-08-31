Τραμπ για τα data centers: «Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα φταίτε μόνο εσείς – Θα μείνετε φτωχοί και πίσω»

Σφοδρή επίθεση στις τοπικές κοινωνίες που αντιδρούν στην κατασκευή data centers εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι όσοι εμποδίζουν τέτοιες επενδύσεις κινδυνεύουν να μείνουν «φτωχοί και πίσω», την ώρα που οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ εντείνονται λόγω του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η αντιπαράθεση γύρω από την επέκταση των data centers έχει εισέλθει πλέον και στις προεκλογικές εκστρατείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ η αντίθεση στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις καταγράφεται τόσο μεταξύ Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανών.

Οι κάτοικοι πολλών περιοχών εκφράζουν ανησυχίες για την τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τον θόρυβο, αλλά και την πιθανή αύξηση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς θα αντιτίθεντο στην κατασκευή data center δίπλα στο σπίτι τους, ενώ περισσότεροι από έξι στους δέκα δήλωσαν ότι θα ήταν έντονα αντίθετοι σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Τραμπ: «Αφήστε τα data να κυριαρχήσουν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι κοινότητες που απορρίπτουν τα data centers ουσιαστικά αρνούνται μία σημαντική οικονομική ευκαιρία.

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο κοινότητες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να θέλουν data centers είναι εάν θέλουν να καταλήξουν οπισθοδρομικές και φτωχές. Εάν θέλουν να είναι επιτυχημένες και πλούσιες, με πολύ χαμηλότερους φόρους και θέσεις εργασίας παντού, αφήστε τα data να κυριαρχήσουν», έγραψε.

Ο Τραμπ συνέχισε χρησιμοποιώντας τη μεταφορά της «χρυσής χήνας»: «Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλά άλλα μέρη που τα θέλουν. Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα φταίτε μόνο εσείς. Η Κίνα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη με αυτό το κίνημα κατά των data centers. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συμβαίνει!».

Βανς: Το πρόβλημα αρχίζει όταν εκτοξεύονται οι λογαριασμοί ρεύματος

Στις δηλώσεις του Τραμπ αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτηρίζοντας τα data centers «σημαντικό μέρος της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Βανς αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών αποτελεί βασική αιτία των αντιδράσεων.

«Πιθανότατα το 99% των αντιδράσεων στα data centers έχει εμφανιστεί σε περιοχές όπου η κατασκευή τους σημαίνει υψηλότερο κόστος κοινής ωφέλειας και υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους κατοίκους», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, οι εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει παράλληλα να αναπτύσσουν τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές.

«Εάν κατασκευάζεις ένα data center, θα πρέπει να προσθέτεις ενέργεια στο δίκτυο, όχι να την αφαιρείς. Εάν συμβαίνει αυτό, δεν νομίζω ότι τα data centers προκαλούν τόσο μεγάλη αντιπαράθεση. Το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται όταν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας αυξάνονται τόσο πολύ», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις ακόμη και κάτω από την ανάρτηση του Τραμπ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ χρηστών του Truth Social.

«Κύριε Πρόεδρε, σκεφτείτε τη γεωργική γη και τους υδάτινους πόρους και ένας άνθρωπος τόσο έξυπνος όσο εσείς θα δει ότι η απόλυτη θέση που παίρνετε έχει ελαττώματα», έγραψε ένας χρήστης.

«Τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος εάν δεν έχεις πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα;», πρόσθεσε.

Μπλόκαραν ή καθυστέρησαν επενδύσεις 130 δισ. δολαρίων

Η αντίσταση απέναντι στην επέκταση των data centers έχει ήδη σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Data Center Watch, τοπικές οργανώσεις και κινήματα πολιτών κατάφεραν να μπλοκάρουν ή να καθυστερήσουν τουλάχιστον 75 έργα συνολικής αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων μόνο κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, αναφέρει ο Guardian.

Μεταξύ των περιοχών όπου οι κάτοικοι κατάφεραν να σταματήσουν σχετικά σχέδια βρίσκεται το Monterey Park, ανατολικά του Λος Άντζελες, καθώς και κοινότητες στην κομητεία Prince William της Βιρτζίνια και στην κομητεία Wake της Βόρειας Καρολίνας.

Στη συζήτηση έχουν παρέμβει και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συνασπισμός περισσότερων από 230 οργανώσεων είχε καλέσει το Κογκρέσο να αναστείλει την ανάπτυξη νέων data centers, επικαλούμενος την κλιματική κρίση, την επιδείνωση της ξηρασίας σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας και την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.