Τραγωδία στην Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα (31/8/2026) εξαιτίας της έκρηξης, που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Minimum 11 people have lost their lives in a cracker factory explosion in Kaushambi district of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/do6zXvkaV2 — NEUTRAL INDIA (@_neutralindia) August 31, 2026

At least 11 people have lost their lives in a cracker factory explosion in Kaushambi district of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/heJTBm4jLj — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 31, 2026

11 killed in firecracker factory blast in UP’s Kaushambi, rescue operations underway. pic.twitter.com/jrqvkPkKiy — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 31, 2026

Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times. Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

#WATCH | Kaushambi, UP | 11 dead after a blast occurred at a firecracker factory in the area. Further details awaited. (Source: Police) https://t.co/n7rDmxIC8S pic.twitter.com/s3dFUBnm4x — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 31, 2026



Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων, σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως, σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

योगी सरकार के प्रशासन की लापरवाही से फिर 11 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत !!😞 ( ये अकड़े अभी सरकारी है) 📍Uttar Pradesh, Prayagraj के नजदीक Kaushambi में घर में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बारूद में लगी आग चंद मिनटों में करीब 5 घर में फैल गई, यहां जितने… pic.twitter.com/FRPh7IyrOQ — Abhishek Yadav (@Abhishek__SP) August 31, 2026

Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έπειτα από έκρηξη, που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.