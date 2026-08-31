Τραγωδία στην Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές. Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια που κατέρρευσαν, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Διεθνή Νέα

Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο
Πηγή: FM Bharat
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία.
  • Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη. Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, ήταν ηλικίας 4-13 ετών.
  • Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, με δυστυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων να σημειώνονται συχνά στην Ινδία λόγω παραβιάσεων των κανονισμών ασφαλείας. Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοια έκρηξη.

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα (31/8/2026) εξαιτίας της έκρηξης, που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.

 

 

 

 

 

 

Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times. Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

 


Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων, σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως, σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

 

 

Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έπειτα από έκρηξη, που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

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