Γκραν Κάνιον: Δύο νεκροί και αγνοούμενοι μετά την αιφνίδια πλημμύρα – Οι έρευνες συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
DEVELOPING NOW: Sudden, extreme flash flooding at the Grand Canyon leaves at least one person dead, more than a dozen missing, and dozens evacuated as search-and-rescue operations scramble across the inner canyon. pic.twitter.com/i0IJkkOjpw
— FOX & Friends (@foxandfriends) August 31, 2026
A second body has been recovered after Grand Canyon flash flooding. Roughly a dozen are believed missing as more rain is expected later today. https://t.co/kq4XyJNja3 pic.twitter.com/ADlCj0DbjX
— CNN (@CNN) August 31, 2026
Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου, ανέφερε την Κυριακή (30/8/2026), ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.
🇺🇸A massive flash flood in the Grand Canyon, according to the U.S. National Park Service.
More than 15 people are missing. pic.twitter.com/JjAD47Hyyt
— FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) August 31, 2026
🚨 BUSCAN A 15 DESAPARECIDOS TRAS INUNDACIÓN EN EL GRAN CAÑÓN
Autoridades mantienen un operativo de búsqueda de 15 personas desaparecidas tras una inundación repentina registrada en el Cañón Bright Angel y Phantom Ranch, Arizona.#GranCañón #Arizona #Inundaciones #Rescate pic.twitter.com/IpvrTPfbf4
— masnoticiasdigital (@masnoticiasd) August 31, 2026
Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν επίσης ολοσχερώς.