Γκραν Κάνιον: Δύο νεκροί και αγνοούμενοι μετά την αιφνίδια πλημμύρα – Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι τοπικές Αρχές, ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και η έρευνα συνεχίζεται, μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ. Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν συγκεκριμένες ζώνες του εθνικού πάρκου, προκαλώντας ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας με νερό και καταστρέφοντας σχεδόν όλες τις πεζογέφυρες.

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Διεθνή Νέα

Γκραντ Κάνυον/Πλημμύρες
Πηγή: SJN Today
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
  • Τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό, ενώ σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν ολοσχερώς.
  • Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου, είχε αναφέρει αρχικά ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες «μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

 


Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου, ανέφερε την Κυριακή (30/8/2026), ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

 

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν επίσης ολοσχερώς.

 

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