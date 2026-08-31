Γκραν Κάνιον: Δύο νεκροί και αγνοούμενοι μετά την αιφνίδια πλημμύρα – Οι έρευνες συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

A second body has been recovered after Grand Canyon flash flooding. Roughly a dozen are believed missing as more rain is expected later today. https://t.co/kq4XyJNja3 pic.twitter.com/ADlCj0DbjX



Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου, ανέφερε την Κυριακή (30/8/2026), ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

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🚨 BUSCAN A 15 DESAPARECIDOS TRAS INUNDACIÓN EN EL GRAN CAÑÓN

Autoridades mantienen un operativo de búsqueda de 15 personas desaparecidas tras una inundación repentina registrada en el Cañón Bright Angel y Phantom Ranch, Arizona.#GranCañón #Arizona #Inundaciones #Rescate pic.twitter.com/IpvrTPfbf4

— masnoticiasdigital (@masnoticiasd) August 31, 2026